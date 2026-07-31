أصبح مستقبل راؤول أسينسيو، مدافع فريق الكرة بنادي ريال مدريد، على المحك، حيث تنتظره محاكمة جنائية في سبتمبر المُقبل، حول قضايا جنسية، تتعلق بنشر صور لا أخلاقية، تشهد وجود فتيات قاصرات.
بعد رفض حجج الدفاع .. راؤول أسينسيو في انتظار المحاكمة بتهمة "المقاطع الإباحية"
القاضي يرفض حجج الدفاع
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن أسينسيو يواجه اتهامين، بموجب المادة 197.1.3 (فقرتي 2-5)، من قانون العقوبات؛ حيث تتضمن الأولى نشر فيديو بدون موافقة، والثاني بنشر مقطع جنسي صريح يتضمن قاصرًا، علمًا بأن المحاكمة تنتظر أسينسيو وثلاثة من زملائه السابقين في أكاديمية ريال مدريد للشباب.
وقرر القاضي الذي يشرف على القضية، رفض جميع الحجج التي قدمها محامو الدفاع عن الأشخاص الأربعة، خلال جلسة الاستماع التمهيدية، قبل المحاكمة التي ستعقد خلال أيام 3 و4 و7 سبتمبر.
وجاء طلب المحامين، باستبعاد بعض الأدلة من ملف القضية، خاصة المواد التي تم الحصول عليها، عندما صادرت الشرطة الإسبانية هواتف المتهمين، إلا أنه - وفق وثائق المحكمة -، فقد ذكر القاضي بأن عمليات الضبط لم تتطلب موافقة أصحاب الهواتف، ما يؤكد شرعية الإجراءات المتبعة من قِبل الشرطة، مضيفًا أن مصادرة الهواتف كانت قرارًا مبررًا، لأنها كانت مصدرًا للأدلة وأداة لارتكاب الجريمة، مع وجود خطر لفقدان البيانات.
وزاد القاضي من الشعر بيتًا، حيث أكد أن جميع المتهمين قاموا بعمل نسخ احتياطية من حساباتهم، بهدف حذف المحتوى قبل إلقاء القبض عليهم، ما يشير إلى محاولات محتملة لإخفاء الأدلة ويعد نية واضحة لعرقلة التحقيق في الأحداث التي تم التبليغ عنها.
بادرة أمل لأسينسيو
وتتمحور القضية حول قيام الثلاثي الشاب "أندريس جارسيا، فيران رويز، خوان رودريجيز"، بعلاقات جنسية مع فتاتين بالتراضي في منطقة خاصة لنادٍ شاطئي في جزر الكناري، في يونيو 2023، مع تصوير ما حدث في مقاطع فيديو، فيما تورط راؤول أسينسيو في توزيع هذه المقاطع على أطراف أخرى دون موافقة الفتاتين، والتي تبلغ إحداهما 18 عامًا، والثانية 16 عامًا عند وقوع الحادثة.
وجاء تورط أسينسيو بأنه يُزعم أنه طلب مقاطع الفيديو وأظهرها لصديق آخر، ما يضعه في بؤرة الاتهام بجريمتين ضد الخصوصية، وفق المادة 77 من القانون الجنائي.
ورغم قرار الضحيتين بمسامحة أسينسيو وسحب ادعاءاتهما ضده، في قضية "التسجيلات الجنسية"، إلا أن القاضي أصدر حكمًا بأنه يجب أن يتكرر هذا الموقف في المحكمة، بعد الاستماع لأقوال الضحايا، ومن خلالها يمكن النظر فيما إذا كانتا فعليًا وبكل الآثار القانونية، قد قررتا العفو عن المتهمين.
وكان القاضي قد رفض طعن هيئة الدفاع، بشأن صحة تسجيل عبر تطبيق "واتسآب" تم إدراجه في محضر التحقيق، حيث ترى المحكمة بأن ليس هناك انتهاكًا لحق المتهم في عدم الشهادة ضد نفسه أو عدم الاعتراف بالذنب.
يذكر أن المدعي العام قد طالب بإصدار حكم بسجن راؤول أسينسيو لمدة سنتين ونصف، في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى سجن المتورطين الثلاثة، مزعمًا بأن الضحيتين كانتا يعانيان من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة للأحداث.
وأكد أسينسيو براءته في مايو 2025، ببيان رسمي، نفى فيه ارتكابه لأي سلوك ينتهك الحرية الجنسية لأي امرأة، فضلًا عن القاصرات، وفي حالة تلقيه تهم وفتح محاكمة شفهية، فسيواصل الدفاع أمام المحاكم والهيئات القضائية، مؤكدًا ثقته الكاملة وأنه ليس متورطًا في أي سلوك إجرامي.
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من شاهد إلى مشتبه به
وتقدمت الضحية الصغرى بشكوى برفقة والدتها، إلى مكتب الحرس المدني في مدينة سانتا ماريا دي جيا، في سبتمبر 2023، ولحقت بها الضحية الكبرى، ووفق شهادتهما، فقد طلبتا من اللاعبين أن يقوموا بحذف المقاطع التي تم تصويرها، عندما اكتشفوا أمر التسجيل.
وذكرت إحدى الفتاتين، لصحيفة "آس" الإسبانية، في سبتمبر 2025، بأن اللاعبين أخبروهما بأنهم سيحذفون اللقطات، إلا أنهم بدلًا من ذلك، قاموا بنقلها إلى هواتف محمولة أخرى، وإن الفتاتين لم يكتشفا قبل أغسطس، إن اللقطات لا تزال موجودة ويتم نشرها أيضًا، عندما أخبرهم أحد المعارف بأنه شاهد الفيديو.
وبناءً على ذلك، فقد توجه ضباط شرطة مدنية من الحرس إلى مرافق التدريب في مدريد، مرتدين ملابس مدنية، وطلبوا من مدير أكاديمية الشباب، مرافقتهم إلى غرف تبديل الملابس، قبل أن يتم اعتقال اللاعبين الثلاثة، ومن خلال الإفادات، تم التحدث مع راؤول أسينسيو كشاهد، إلا أنه انتقل بعد ذلك للتحقيق كمشتبه به.
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