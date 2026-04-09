وقال كين بغضب إن أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 1-2 مساء الثلاثاء أمام بطل الدوري الألماني كان "مثالاً صارخًا آخر" على لاعب "انحرف تمامًا عن المسار الصحيح".
"محرج ومربك": أسطورة الدوري الإنجليزي يوجه انتقادات لاذعة لفينيكوس جونيور بعد أدائه أمام بايرن ميونيخ
"الانفجارية، والمراوغات الجريئة، والسرعة الفائقة التي كانت في الماضي تثير الرعب في صفوف الدفاع وتجعل الظهيرين يسقطون أرضًا - كل ذلك قد اختفى"، انتقد الأيرلندي، الذي يزعم أنه لاحظ "ليس مجرد تراجع في المستوى، بل انخفاضًا خطيرًا في الأداء" لدى فينيسيوس.
"لم يعد فيني الذي عرفناه من قبل، الذي كان قادراً على حسم المباراة بمفرده بلحظة سحرية واحدة. بدلاً من ذلك، نرى لاعباً يندفع إلى المواجهات بمراوغات أكثر من اللازم، ويتخذ قرارات خاطئة، ويفقد الكرة بسهولة، ولا يشكل أي خطر في الثلث الأخير من الملعب. لا أهداف، ولا تمريرات حاسمة، ولا شرارة"، هذا ما خلص إليه كين.
يواجه فينيسيوس جونيور يومًا صعبًا أمام بايرن ميونيخ
أمام بايرن ميونيخ، لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل ملحوظ على الجانب الهجومي الأيسر في مواجهة مدافع بايرن ميونيخ يوسيب ستانيسيتش، ولم يشكل تهديدًا سوى في حالات قليلة. بعد خطأ فادح من دايوت أوبامكانو، كان على فينيسيوس أن يسجل هدف التقدم 1-2 في الدقيقة 61، لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية رغم أنه كان في وضع انفراد أمام مانويل نوير.
بصرف النظر عن ذلك، فإن إحصائيات البرازيلي هذا الموسم جديرة بالثناء. في 45 مباراة في جميع المسابقات، سجل فينيسيوس 17 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا وحده سجل 12 مشاركة في الأهداف (خمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة) في 13 مباراة.
كين يتحدث عن فيني جونيور: "في هذا المستوى، لا يكفي الموهبة وحدها"
لكن وفقًا لكين، تظهر في الأوقات الصعبة على الصعيد الرياضي تصرفات غير رياضية تثير استياء العديد من المشجعين: "التذمر المستمر والسقوط عند كل صراع ثنائي، بحثًا عن ركلة جزاء سهلة - هذا أمر محرج ومربك"، انتقد اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا.
من أجل مصلحة مسيرته المهنية، يجب على فينيسيوس "الاستيقاظ" والعودة أخيرًا إلى تقديم أداء عالٍ، "وإلا سيتولى شخص آخر مكانه. لأن الموهبة وحدها لا تكفي في هذا المستوى - يجب تقديم أداء جيد".
من ناحية أخرى، حصل فينيسيوس مؤخرًا على دعم من مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني. على هامش المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، دارت محادثة قصيرة بينهما خلال استراحة الشوط الأول. وعند سؤاله عن ذلك، أوضح البلجيكي: "هذه هي المرة الأولى التي ألتقي به فيها. أعتقد أن فيني يجب أن يبقى كما هو. من جانبي، يحظى بدعمي الكامل. ولا يهم على الإطلاق ما إذا كان لاعبًا منافسًا أم لا".