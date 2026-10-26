هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ballon d'Or Oscars GFXGetty/GOAL
علي رفعت

محدث | ترتيب أفضل 30 لاعبًا في العالم.. فرانس فوتبول تعلن المراكز!

الكرة الذهبية

تعرف على قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم من جائزة البالون دور ومجلة فرانس فوتبول بتحديثاتها لحظة بلحظة!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب العاصمة الإنجليزية لندن لمتابعة تفاصيل حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، والتي تشهد تتويج الأفضل في العالم بعد موسم كروي استثنائي حافل بالبطولات القارية والدولية.

وتحظى هذه النسخة بترقب غير مسبوق في ظل اشتعال المنافسة بين نخبة من أبرز نجوم اللعبة الذين قدموا مستويات لافتة مع أنديتهم ومنتخباتهم، يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال، والإنجليزي هاري كين، وسط تطلعات الجماهير لمعرفة هوية الفائز الجديد بالبالون دور بعد صراع شرس طوال الموسم.

ونستعرض معكم في هذه التغطية المحدثة الترتيب التنازلي الكامل لقائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم، بدءًا من المركز الثلاثين وحتى الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2026، وذلك فور صدور التحديثات الرسمية تباعًا من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

سيتم تحديث الترتيب بمجرد الكشف عن كل مركز!

  • المركز 29 | ساديو ماني - النصر والسنغال


  • المركز 29 | ويليام ساليبا - آرسنال وفرنسا


  • المركز 28 | جوليان كوينونيس - القادسية والمكسيك


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • المركز 27 | برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد والبرتغال


  • المركز 26 | دايوت أوباميكانو - بايرن ميونخ وفرنسا