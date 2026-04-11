"كارل، محبط ومحطم!"، كان هذا عنوان الصحيفة الشهيرة "آس" على سبيل المثال. الخلفية: بعد أن قضى كارل 90 دقيقة على مقاعد البدلاء خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع نادي أحلامه ريال مدريد (2-1) في منتصف الأسبوع، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة.
"محبط ومحطم": الصحف الإسبانية تنقض على لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ
"كانت خيبة الأمل أكبر بكثير بالنظر إلى الظروف الشخصية للاعب: فقد سافرت عائلته إلى مدريد لتشهد تحقيق حلمه - وهو ما لم يحدث في النهاية"، كما كتبت صحيفة «آس». وكان كارل قد أثار ضجة كبيرة في بداية العام عندما اعترف علنًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد. وقد لقيت هذه التصريحات المثيرة اهتمامًا كبيرًا في إسبانيا أيضًا.
كان كارل يتمنى بشدة أن يخطو على عشب البرنابيو، لكن مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني لم يشرك نجم الهجوم في المباراة. وجاءت النكسة التالية بعد ذلك بوقت قصير: أعلن بايرن ميونيخ يوم الجمعة أن كارل تعرض لتمزق في الألياف العضلية في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن. وبذلك لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.
- AFP
نجم بايرن لينارت كارل محط اهتمام في إسبانيا: "انتكاسات قاسية"
"انتكاسات قاسية لجوهرة بايرن"، كان كارل موضوعًا في صحيفة "ماركا" الإسبانية الكبرى أيضًا بسبب إصابته. حتى مجرد جلوسه على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في الملعب الذي "من المفترض أن يكون موطنه في المستقبل" كان "انتكاسة قاسية" بالنسبة للاعب الشاب.
من المتوقع أن يعود كارل إلى الملاعب في أوائل مايو، ويأمل أن يتمكن من مساعدة بايرن ميونيخ مرة أخرى في مباراة الإياب المحتملة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ويبدو وضع بطل ألمانيا القياسي في أفضل حالاته بعد الفوز المقنع 2-1 خارج أرضه في مدريد. سجل لويس دياز وهاري كين هدفي ميونيخ، بينما نجح نجم ريال مدريد كيليان مبابي في تسجيل هدف الشرف قبل حوالي ربع ساعة من نهاية المباراة. إذا نجح بايرن ميونيخ في بلوغ نصف النهائي يوم الأربعاء على ملعبه أليانز أرينا، فقد ينتظره حامل اللقب باريس سان جيرمان. يتمتع الفرنسيون بفرصة كبيرة للوصول مرة أخرى إلى الدور نصف النهائي بعد فوزهم 2-0 في مباراة الذهاب ضد ليفربول.
هل يُسمح لـ لينارت كارل بالمشاركة في كأس العالم؟
حقق كارل انطلاقة كبيرة مع نادي بايرن ميونيخ هذا الموسم. فقد شارك المراهق في العديد من المباريات كلاعب أساسي، كما قدم دفعات مهمة مرارًا وتكرارًا عند دخوله كبديل. وبلغ إجمالي مشاركات كارل في موسم 2025/2026 حتى الآن 35 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع سبعة تمريرات حاسمة.
في نهاية مارس، خاض اللاعب الأيسر أول مباراة له مع المنتخب الألماني الأول وترك انطباعًا جيدًا في المباريات الودية ضد سويسرا (4-3) وغانا (2-1). وبذلك زاد من فرصه في أن يختاره مدرب المنتخب جوليان ناجلسمان للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف.
- Getty Images Sport
إحصائيات لينارت كارل في الموسم الحالي حتى الآن
المشاركات
35
الأهداف
9
تمريرات حاسمة
7
بطاقات صفراء
1