"محبط ومحطم": الصحف الإسبانية تنقض على لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ

"كانت خيبة الأمل أكبر بكثير بالنظر إلى الظروف الشخصية للاعب: فقد سافرت عائلته إلى مدريد لتشهد تحقيق حلمه - وهو ما لم يحدث في النهاية"، كما كتبت صحيفة «آس». وكان كارل قد أثار ضجة كبيرة في بداية العام عندما اعترف علنًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد. وقد لقيت هذه التصريحات المثيرة اهتمامًا كبيرًا في إسبانيا أيضًا.

كان كارل يتمنى بشدة أن يخطو على عشب البرنابيو، لكن مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني لم يشرك نجم الهجوم في المباراة. وجاءت النكسة التالية بعد ذلك بوقت قصير: أعلن بايرن ميونيخ يوم الجمعة أن كارل تعرض لتمزق في الألياف العضلية في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن. وبذلك لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.