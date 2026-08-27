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Gabriele Stragapede

ترجمه

محاولة أخيرة للتفوق على روما والاتحاد .. يوفنتوس يفكر في التخلي عن لاعبه لحل خلاف فرانك كيسييه

يوفنتوس
انتقالات
روما
فرانك كيسييه
الدوري الإيطالي
الاتحاد

التقى مسؤولو نادي «السيدة العجوز» مع الوفد المرافق للاعب الإيفواري: إنها ساعات حاسمة في المفاوضات.

إنها ساعات حافلة حقًّا بالنسبة ليوفنتوس ومستقبل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، فقد أعطى اللاعب الأولوية القصوى للعودة إلى إيطاليا بعد تجربة استمرت عدة سنوات في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الأهلي، وهو الآن في انتظار معرفة العرض النهائي من إدارة يوفنتوس، في انتظار معرفة الخطوات التي سيتخذها روما والاتحاد اللذين دخلا بقوة في السباق على لاعب الوسط السابق في ميلان.

وتشير آخر المستجدات التي نقلتها قناة «سكاي سبورت» إلى أن اللقاء الأول بين الوفد المرافق للاعب وإدارة يوفنتوس لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق بسبب بعض الخلافات حول تفاصيل الصفقة.


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  • اللقاء

    وكما أفاد زملاؤنا في «سكاي سبورت» أيضًا، يواصل يوفنتوس المفاوضات الحثيثة من أجل عودة فرانك كيسييه إلى الدوري الإيطالي.

    خلال صباح اليوم، عُقد اجتماع رفيع المستوى بين إدارة «السيدة العجوز» (بحضور المدير الرياضي فريدريك ماسارا) ووكلاء لاعب الوسط الإيفواري.

    يرغب يوفنتوس في إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، وذلك أيضًا للتقدم على روما التي دخلت على الخط في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، وفقًا لـ«سكاي»، فإن يوفنتوس سيضطر إلى بيع جوناثان دافيد (كما تم الحديث اليوم عن تيون كوبمينيرز) من أجل كسر الجمود في المفاوضات من الناحية المالية.


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  • وماذا عن روما؟

    كان فريق "الجيالوروسي" قد دخل بقوة في السباق على لاعب الوسط السابق في ميلان، الذي أصبح الآن لاعباً حراً، وهو لاعب يعرفه جيداً مدرب الفريق الروماني جيان بييرو جاسبيريني لأنه سبق له تدريبه في أتالانتا.

    وكان روما قد التقى بممثلي كيسييه في أحد فنادق العاصمة وقدم له عرضه.

    لكن يوفنتوس الآن يسارع لتجنب تجاوز روما له ولإيجاد حل، من خلال عرض عقد لمدة سنتين مع خيار التمديد لسنة ثالثة (تشير آخر التسريبات إلى راتب صافي قدره 4,5 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء والأهداف التي يحققها الفريق).

  • خلف الكواليس

    ودليلاً على رغبة يوفنتوس الشديدة في التوصل إلى اتفاق بشأن كيسييه، هناك هذه التفاصيل التي كشف عنها فابريتسيو رومانو: فخلال الليل، استمرت الاتصالات مع وكلاء اللاعب السابق في ميلان، كما تحدث مدرب «البيانكونيري» لوتشيانو سباليتي والمدير الرياضي ريكي ماسارا شخصيًا مع اللاعب الإيفواري، بهدف شرح مشروع يوفنتوس له والدور الذي سيضطلع به في تورينو.

    ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في غضون الساعات القليلة المقبلة.

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  • التحديث

    وقد وردت بالفعل مستجدات حول الوضع. وفقًا لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، قدم يوفنتوس عرضًا لإتمام الصفقة على الفور، دون انتظار بيع لاعب آخر. إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين في الوقت الحالي، على الرغم من أن كيسييه قرر التنازل عن عقد مضمون لمدة ثلاث سنوات، وأبدى استعداده لقبول العرض المقدم من يوفنتوس بعقد لمدة سنتين مع خيار التمديد.

    المشكلة الحقيقية التي تعوق إتمام الصفقة تتعلق بمكافأة التوقيع التي يطلبها اللاعب الإيفواري، والتي يود يوفنتوس دفعها فقط في حال تم ممارسة خيار السنة الثالثة، في حين يطالب كيسييه بالحصول عليها فورًا.

    وستكون هناك حاجة إلى اتصالات جديدة لمحاولة تضييق الفجوة والتغلب على منافسة نادي روما.