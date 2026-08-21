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Roshn Saudi League (RSL)GOAL AR
علي سمير

"رواتب لاعب تُحول لأشخاص مجهولين" .. خبير قانوني يكشف محاولة احتيال "أجنبية" في دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي
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مطالب بعودة الكوادر السعودية للصورة

خرج الخبير القانوني أحمد الشيخي، من أجل التحذير من محاولات بعض المسؤولين الأجانب، بالتلاعب في الصفقات القادمة إلى دوري روشن السعودي.

وكشف الشيخي عن واقعة مُحددة، قام خلالها أحد المسؤولين بمحاولة إقناع أحد اللاعبين بتحويل جزءًا من رواتبه إلى دولة معينة، ولجهة مختلفة عن حسابه الشخصي، وإلا لن تتم الصفقة.

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  • ما هي القصة؟

    الأمر بدأ بتغريدة سابقة من الشيخي نفسه في شهر يوليو الماضي، حيث قام خلالها بالتحذير من قيام بعض الأجانب بعمليات احتيال منظم، عن طريق استخدام وكلاء مرخصين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وقال إن الضحايا هم بعض اللاعبين المتواجدين في دوري روشن السعودي، كما وجه بعض النصائح القانونية لتفادي حدوث هذا الأمر مع الأندية.

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  • Al-Riyadh v Al-Hazm - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قضية حدثت بالفعل

    وقام الخبير السعودي باقتباس هذه التغريدة، ورد عليها قائلًا:"مسؤول (أجنبي) سابق أقنع لاعباً أجنبياً بأن اللعب في "روشن" مع النجوم العالميين هو فرصة عظيمة لا ينبغي تفويتها، وأن شرط النادي الوحيد للتوقيع هو أن جزءاً من رواتب اللاعب يجب أن يتم تحويله لدولة معينة، ولحساب يختلف عن حساب اللاعب المدون بالعقد، وإلا لن تتم الصفقة، حيث أن هذا المبلغ سيعود في النهاية لنفس النادي بطريقة ما، ليستفيد منه كميزانية للتعاقد مستقبلاً مع لاعبين آخرين".

    وأضاف عبر حسابه على منصة إكس:"صدّق اللاعب هذا الهراء، ووقّع بالفعل اتفاقية سرية غير معلنة، إلى جانب عقده، واستمر بدفع جزء من رواتبه للحساب الخارجي (لأشخاص مجهولين".

    وتابع:"شاءت الأقدار أن وقّع اللاعب مع محامٍ أجنبي جديد أكثر احترافية، تربطني به علاقة جيدة، وتواصل معي هاتفياً بخصوص الموضوع، وأطلعني على كافة المستندات غير المعلنة".

  • كيف تم اكتشاف الأمر؟

    وواصل الشيخي حديثه:"اتضح لاحقاً بعد بحث وتدقيق، أن الحسابات الخارجية التي كان يحوّل إليها اللاعب تعود لأشخاص مجهولين، يحمل بعضهم صفات وكلاء لاعبين مرخصين من الفيفا، وكانت تلك المبالغ التي يستلمونها تُبرر بنكياً على أنها عمولات، وفي بعض الأحيان كمبالغ مخصصة للاستثمار نيابة عن اللاعب".

    وأوضح:"بعد جهود وخطوات قانونية، تمكنا بحول الله من إبطال تلك الاتفاقيات، ولم يتم بدء أو قيد أي قضية من قبل المحتالين ضد اللاعب".



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  • ليست الحالة الوحيدة

    وفي نهاية تصريحاته قال الشيخي إن هذه الحالة هي مجرد "غيض من فيض"، مشيرًا إلى أن هذه القصص لم تعد غريبة أو مفاجئة، بل تكرر الأمر كثيرًا، خاصة مع اللاعبين والمدربين من جنسيات معينة.

    وأبدى سعادته تجاه التحركات الأخيرة ضد هؤلاء الأشخاص الأجانب، مع تغير اللهجة الإعلامية التي كانت "تقدسهم" على حد قوله.

    وطالب كذلك بضرورة عودة الكفاءات السعودية لأماكنها، سواء حكام أو مدربين او رؤساء تنفيذيين ومدراء رياضيين وإعلاميين.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.