مفاجأة مدوية في محاكمة "وفاة مارادونا" .. التحاليل تخص والده واتهامات بمحاولة تلاعب لضرب القضية!

ويعتبر تقرير اللجنة الطبية، من أهم أجزاء القضية، مع مجموعة أخرى من الأدلة جمعتها النيابة العامة في سان إيسيدرو، والتي تم استخدامها لتوجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص بارتكاب جريمة قتل عن طريق الإهمال، مما يعرضهم للسجن لفترة تتراوح من 8 إلى 25 عامًا.
وبالنسبة للمتهمين، فجميعهم يعملون في المجال الطبي، ممن قاموا برعاية مارادونا قبل وفاته، خلال خضوعه للرعاية الطبية المنزلية في مدينة تيجري بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.
ومن جانبها، تحاول المحكمة الفصل في ما إذا كانت الرعاية التي تلقاها مارادونا في المنزل مناسبة أم لا، حيث تم التوقيع على تقرير من اللجنة الطبية، من خلال 22 متخصصًا، قال 17 منهم إن الإهمال لعب دورًا كبيرًا في وفاة مارادونا.
ولكن اتضح في النهاية أن التحاليل المستند إليها لتوجيه الاتهام، لا تخص مارادونا بل والده، مع طلب المدعي العام باتريسيو فيراري، تفتيش المكاتب الإدارية لشركة سويس ميديكال، بالإضافة إلى عيادتين خضع مارادونا للعلاج بهما، من أجل مصادرة التقرير الطبي الأصلي.
وقام المدعي العام باتهام الشركة بمحاولة خداع المحكمة لإفشال العملية بأكملها، مشددًا على عدم سماحه بحدوث ذلك.