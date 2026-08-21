مفاجأة مدوية في محاكمة "وفاة مارادونا" .. التحاليل تخص والده واتهامات بمحاولة تلاعب لضرب القضية!

مارادونا توفي في نوفمبر 2020، بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده الستين، وأثارت وفاته الشكوك بأنها لم تكن وفاة طبيعية.

وفاة مارادونا جاءت أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية، بعد فترة طويلة من المعارك مع الاضطرابات والوعكات الصحية.

الادعاء يتهم ثمانية أشخاص بالقتل البسيط بسبب الإهمال، وهي جريمة يكون فيها الشخص مهملًا في عمله ويؤدي إلى وفاة شخص ما، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 عامًا.

وبحسب الادعاء، فإن تهور المتهمين وارتكابهم سلسلة من الارتجال وسوء الإدارة والقصور في العمل، تسبب في الوفاة.



