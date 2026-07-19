مجموعات كأس آسيا 2027 .. جدول المباريات والقنوات الناقلة

على أرض المملكة العربية السعودية، تتجه أنظار القارة الآسيوية نحو نسخة استثنائية من كأس آسيا 2027، حيث تستضيف المملكة للمرة الأولى في تاريخها نهائيات البطولة القارية الأهم للمنتخبات، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على المجد الآسيوي خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة نهائيات كأس آسيا، في حدث رياضي كبير يُنتظر أن يحظى بحضور جماهيري لافت، إلى جانب تنظيم مميز يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027، ونتائج المواجهات، وجدول المباريات، إلى جانب القنوات الناقلة لمباريات البطولة.