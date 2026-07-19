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Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport
مصعب صلاح
ترجمه

مجموعات كأس آسيا 2027 .. جدول المباريات والقنوات الناقلة

كأس آسيا
السعودية ضد فلسطين
السعودية
فلسطين
الكويت ضد عمان
الكويت
عمان
البحرين ضد كوريا الشمالية
البحرين
كوريا الشمالية
أوزبكستان ضد الأردن
أوزبكستان
الأردن
أستراليا ضد سنغافورة
أستراليا
سنغافورة
إيران ضد الصين
إيران
الصين
سوريا ضد قيرغيزستان
سوريا
قيرغيزستان
الإمارات العربية المتحدة ضد فيتنام
الإمارات العربية المتحدة
فيتنام
طاجيكستان ضد العراق
طاجيكستان
العراق
كوريا الجنوبية ضد اليمن
كوريا الجنوبية
اليمن
اليابان ضد إندونيسيا
اليابان
إندونيسيا
قطر ضد تايلاند
قطر
تايلاند
المملكة العربية السعودية
فلسطين
الكويت
عُمان
البحرين
كوريا الشمالية
أوزبكستان
الأردن
أستراليا
سنغافورة
إيران
الصين
سوريا
قيرغيزستان
الإمارات العربية المتحدة
فيتنام
طاجيكستان
العراق
كوريا الجنوبية
اليمن
اليابان
إندونيسيا
قطر
تايلاند

تعرف على ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 وجدول المباريات والنتائج وجميع القنوات الناقلة للبطولة..

على أرض المملكة العربية السعودية، تتجه أنظار القارة الآسيوية نحو نسخة استثنائية من كأس آسيا 2027، حيث تستضيف المملكة للمرة الأولى في تاريخها نهائيات البطولة القارية الأهم للمنتخبات، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على المجد الآسيوي خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة نهائيات كأس آسيا، في حدث رياضي كبير يُنتظر أن يحظى بحضور جماهيري لافت، إلى جانب تنظيم مميز يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027، ونتائج المواجهات، وجدول المباريات، إلى جانب القنوات الناقلة لمباريات البطولة.

  • ما القنوات الناقلة لكأس آسيا 2027؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2027، في منطقة الشرق الأوسط.

    ولهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن متابعة المباريات عن طريق تطبيق TOD TV و beIN Connect.

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  • ما نظام التأهل من مجموعات كأس آسيا 2027؟

    تعتمد البطولة النظام الحديث المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخباً قادماً من مختلف أرجاء القارة. تبدأ المنافسات من دور المجموعات، حيث تُوزع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات تخوض فيما بينها مواجهات بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد هوية المتأهلين إلى الأدوار التالية.

    يتأهل من دور المجموعات 16 منتخباً إلى الدور الثاني؛ حيث يحجز صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مقعدهما المباشر (12 منتخباً)، يكتمل عقد المتأهلين بضم أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست، وهو ما يمنح المنافسات إثارة ممتدة حتى الجولات الأخيرة من مرحلة المجموعات.

    مع انطلاق الأدوار الإقصائية بدءاً من دور الـ 16، تحكم البطولة قاعدة خروج المغلوب من مباراة واحدة. وتتدرج المواجهات الحاسمة عبر ربع النهائي ثم نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي تُحدد بطل آسيا، مع إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع كما هو متبع في النسخ الأخيرة لتكثيف التركيز على صراع اللقب القاري الكبير.

  • ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 - المجموعة الأولى


    المجموعة الأولى

    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    الكويتالكويتالكويت
    		00000000
    2
    عمانعمانعمان
    		00000000
    3
    فلسطينفلسطينفلسطين
    		00000000
    4
    السعوديةالسعوديةالسعودية
    		00000000
    الجولة القادمة
    الجولة القادمة المحتملة


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  • ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 - المجموعة الثانية


    المجموعة الثانية

    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    البحرينالبحرينالبحرين
    		00000000
    2
    الأردنالأردنالأردن
    		00000000
    4
    كوريا الشماليةكوريا الشماليةكوريا الشمالية
    		00000000
    5
    أوزبكستانأوزبكستانأوزباكستان
    		00000000
    الجولة القادمة


  • ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 - المجموعة الثالثة


    المجموعة الثالثة

    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    الصينالصينالصين
    		00000000
    2
    إيرانإيرانإيران
    		00000000
    3
    قيرغيزستانقيرغيزستانقرغيزستان
    		00000000
    4
    سورياسورياسوريا
    		00000000
    الجولة القادمة
    الجولة القادمة المحتملة


  • ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 - المجموعة الرابعة


    المجموعة الرابعة

    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    أسترالياأسترالياأستراليا
    		00000000
    2
    العراقالعراقالعراق
    		00000000
    3
    سنغافورةسنغافورةسنغافورة
    		00000000
    4
    طاجيكستانطاجيكستانطاجكستان
    		00000000
    الجولة القادمة
    الجولة القادمة المحتملة


  • ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 - المجموعة الخامسة


    المجموعة الخامسة

    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    كوريا الجنوبيةكوريا الجنوبيةكوريا الجنوبية
    		00000000
    2
    الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
    		00000000
    3
    فيتنامفيتنامفيتنام
    		00000000
    4
    اليمناليمناليمن
    		00000000
    الجولة القادمة
    الجولة القادمة المحتملة


  • ترتيب مجموعات كأس آسيا 2027 - المجموعة السادسة


    المجموعة السادسة

    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    إندونيسياإندونيسياإندونيسيا
    		00000000
    2
    اليابانالياباناليابان
    		00000000
    3
    قطرقطرقطر
    		00000000
    4
    تايلاندتايلاندتايلاند
    		00000000
    الجولة القادمة
    الجولة القادمة المحتملة


  • جدول مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2027 - الجولة الأولى

    المباراة

    الموعد

    النتيجة

    الملعب

    السعودية - فلسطين

    الخميس 7 يناير 2027


    الملك فهد الدولي

    البحرين - كوريا الشمالية

    الجمعة 8 يناير 2027


    جامعة الإمام محمد بن سعود

    أوزبكستان - الأردن

    الجمعة 8 يناير 2027


    الإنماء

    الكويت - عمان

    الجمعة 8 يناير 2027


    الأول بارك

    إيران - الصين

    السبت 9 يناير 2027


    المملكة أرينا

    سوريا - قيرغيزستان

    السبت 9 يناير 2027


    الملك فهد الدولي

    أستراليا - سنغافورة

    السبت 9 يناير 2027


    أرامكو

    الإمارات - فيتنام

    الأحد 10 يناير 2027


    الأول بارك

    كوريا الجنوبية - اليمن

    الأحد 10 يناير 2027


    الإنماء

    طاجكستان - العراق

    الأحد 10 يناير 2027


    اس اتش جي ارينا

    اليابان - إندونيسيا

    الإثنين 11 يناير 2027


    الأمير عبدالله الفيصل

    قطر - تايلاند

    الإثنين 11 يناير 2027


    جامعة الإمام محمد بن سعود

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2027 - الجولة الثانية

    المباراة

    الموعد

    النتيجة

    الملعب

    فلسطين - الكويت

    الثلاثاء 12 يناير 2027


    أرامكو

    عمان - السعودية

    الثلاثاء 12 يناير 2027


    الملك فهد الدولي

    كوريا الشمالية - أوزبكستان

    الأربعاء 13 يناير 2027


    المملكة أرينا

    الأردن - البحرين

    الأربعاء 13 يناير 2027


    الإنماء

    قيرغيزستان - إيران

    الأربعاء 13 يناير 2027


    اس اتش جي أرينا

    سنغافورة - طاجكستان

    الخميس 14 يناير 2027


    جامعة الإمام محمد بن سعود

    الصين - سوريا

    الخميس 14 يناير 2027


    الأمير عبدالله الفيصل

    العراق - أستراليا

    الخميس 14 يناير 2027


    الأول بارك

    فيتنام - كوريا الجنوبية

    الجمعة 15 يناير 2027


    المملكة أرينا

    اليمن - الإمارات

    الجمعة 15 يناير 2027


    الملك فهد الدولي

    إندونيسيا - قطر

    السبت 16 يناير 2027


    أرامكو

    تايلاند - اليابان

    السبت 16 يناير 2027


    اس اتش جي أرينا

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2027 - الجولة الثالثة

    المباراة

    الموعد

    النتيجة

    الملعب

    السعودية - الكويت

    الأحد 17 يناير 2027


    الإنماء

    عمان - فلسطين

    الأحد 17 يناير 2027


    الأول بارك

    أوزبكستان - البحرين

    الإثنين 18 يناير 2027


    الأمير عبدالله الفيصل

    قيرغيزستان - الصين

    الإثنين 18 يناير 2027


    المملكة أرينا

    كوريا الشمالية - الأردن

    الإثنين 18 يناير 2027


    جامعة الإمام محمد بن سعود

    إيران - سوريا

    الإثنين 18 يناير 2027


    الملك فهد الدولي

    أستراليا - طاجكستان

    الثلاثاء 19 يناير 2027


    اس اتش جي أرينا

    العراق - سنغافورة

    الثلاثاء 19 يناير 2027


    أرامكو

    اليابان - قطر

    الأربعاء 20 يناير 2027


    جامعة الإمام محمد بن سعود

    تايلاند - إندونيسيا

    الأربعاء 20 يناير 2027


    الإنماء

    كوريا الجنوبية - الإمارات

    الأربعاء 20 يناير 2027


    الأول بارك

    فيتنام - اليمن

    الأربعاء 20 يناير 2027


    الأمير عبدالله الفيصل