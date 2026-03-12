adidas/GOAL
مجلة Fashion FC تفعلها مرة أخرى! أرسنال وأديداس يتعاونان مع PLACES+FACES لإطلاق مجموعة جديدة تحتفي بثقافة لندن
أرسنال يهدي قصيدة إلى العاصمة
بالقرب من مقره، تعاون أرسنال مع العلامة التجارية اللندنية المتخصصة في أسلوب الحياة لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التي من المؤكد أنها ستلفت الأنظار، حيث تربط بين كرة القدم والموضة والمجتمع والفرديّة "من خلال عدسة" العاصمة. كانت PLACES+FACES هي الجهة المثالية للمساعدة في ذلك - وهي علامة تجارية تضع ثراء ثقافة لندن دائمًا في صميم إنتاجها.
تضم الحملة نجوم آرسنال بوكايو ساكا ونوني مادويكي وريكاردو كالافيوري، إلى جانب شخصيات ثقافية مهمة مثل المغنية جوي كروكس وأشخاص عاديين في بعض الأماكن المألوفة، مستفيدة من الطاقة الفريدة للعاصمة ومؤكدة مرة أخرى على حب المشجعين الشغوفين للنادي.
مجموعة تنضح بالرقي
تتميز المجموعة الجديدة الأنيقة مع PLACES+FACES بتصميم عملي في شكل قمصان طويلة وقصيرة الأكمام، وسترة رياضية، وسراويل رياضية، وشورتات، وقميص مطبوع، وسترة GORE-TEX بغطاء للرأس، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة. تستمد لوحة الألوان المألوفة ألوانها من درجات الأحمر والبرغندي التي ترمز إلى نادي أرسنال، وتقابلها درجات اللون الأسود وتزداد روعتها بفضل الطبعات الجرافيكية الملفتة والتفاصيل العاكسة.
طبعات قوية
إنها كبسولة ستجعلك تلفت الأنظار على المدرجات. تتميز القمصان والسترات الرياضية ذات المظهر الساتاني بطباعة "AFCP+F" على كامل المساحة تقريبًا بخط أحمر قوطي على خلفية سوداء، مع شعار adidas Originals ثلاثي الأوراق في منتصف الصدر وشعار Arsenal على كل كتف إلى جانب ملاك صغير. تتكرر هذه الزخارف على سترة GORE-TEX والسترة ذات القلنسوة.
فريق Fashion FC يضرب مرة أخرى
منذ أن أعاد أرسنال التوقيع مع أديداس كمورد لملابسه ومعداته في عام 2019، أصبح هذان العلامتان التجاريتان لا يمكن إيقافهما معًا. أصبح النادي قوة ضاربة في عالم الموضة، مع عدد لا يحصى من التعاونات وإصدارات الملابس العصرية على مدار السنوات السبع الماضية، وهذا مجرد أحدث مثال على ذلك. لا يزال أمام شراكتهما المربحة أربع سنوات أخرى، ومن المتوقع أن يتم تمديدها، لذا فهناك الكثير في انتظارنا.
مجموعة Arsenal x adidas x PLACES+FACES متاحة للشراء الآن من المتجر الرسمي لأرسنال وعلى adidas.co.uk/arsenal.
