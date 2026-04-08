وفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت بيلد»، يبحث ماكس إيبرل، رئيس اللجنة الرياضية، وكريستوف فرويند، المدير الرياضي، في سوق الانتقالات عن ظهير أيمن جديد وعن بديل للويس دياز وللجانب الهجومي الأيسر. وبناءً على ذلك، يُخطط النادي لتغطية هذين المركزين في التشكيلة بميزانية انتقالات تبلغ قرابة 80 مليون يورو.
مجالان يحتاجان إلى تعزيزات والعديد من المرشحين: يبدو أن نادي بايرن ميونيخ يخطط لإنفاق ما يصل إلى 80 مليون يورو على الانتقالات
ومن المقرر أن يتم توليد هذه الإيرادات في المقام الأول من خلال عمليات البيع. وبناءً على ذلك، يأمل بطل الدوري الألماني في أن يقوم فريق توتنهام، المهدد بالهبوط، بممارسة خيار الشراء بقيمة 30 مليون يورو - وفقاً للتقارير - للاعب جواو بالهينها الذي لا يزال معاراً، في حال تمكن الفريق من الحفاظ على مكانه في الدوري. ووفقاً لشبكة سكاي، فإن الاتجاه يسير في هذا الاتجاه، حيث أظهر بالهينها أداءً مقنعاً بشكل خاص في المرحلة الأولى من الموسم، بل وبرز كمسجل للأهداف.
كما يُتوقع أن يجلب بريان زاراغوزا، المعار حاليًا إلى نادي روما، أموالًا إلى نادي ميونيخ، لكن هذه الحالة قد تكون أكثر تعقيدًا. فقد تم فسخ عقد إعارة زاراغوزا مع نادي سيلتا فيغو في فبراير، ثم انتقل الإسباني بعد ذلك إلى روما مقابل رسوم إعارة تبلغ مليوني يورو.
وبحسب ما ورد، فإن الجيالوروسي ملزمون بشراء اللاعب إذا لعب زاراغوزا 50 في المائة من الدقائق الممكنة حتى نهاية الموسم وتأهلت روما إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. ويبدو أن الخيار الأخير هو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي. تحتل روما حالياً المركز السادس، لكنها تتأخر بأربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، لم يعد لزاراغوزا أي دور بعد ثلاثة أداءات جيدة وظهوره الأول في التشكيلة الأساسية. في الدوري الإيطالي، جلس اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة لأربع مباريات متتالية. ومن غير المؤكد ما إذا كان روما سيقوم بالفعل بالتعاقد معه في الصيف.
هل سيختتم بايرن ميونيخ ومين جاي كيم فصلهما المشترك هذا الصيف؟
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجلب مين-جاي كيم مبلغًا كبيرًا من المال إلى خزينة البطل التاريخي هذا الصيف. في المباريات المهمة، يكتفي اللاعب الكوري الجنوبي بالجلوس على مقاعد البدلاء، لأن دايوت أوبامكانو وجوناثان تاه هما الخياران الأساسيان. ومع ذلك، فإنه يحصل على وقت لعب لا بأس به في الدوري الألماني، لكن نادي بايرن ميونيخ يمتلك أيضًا بديلين آخرين في مركز قلب الدفاع هما هيروكي إيتو وجوسيب ستانيسيتش.
منذ وصول تاه في الصيف الماضي على الأقل، يُعتبر كيم مرشحاً للبيع. يمتد عقده حتى عام 2028، لكن من غير المرجح أن يفي به. وفقاً لما أوردته صحيفة كالتشيوميركاتو، فإن كيم موضوع نقاش في نادي ميلان. وأفادت صحيفة بيلد مؤخراً أن بايرن ميونيخ مستعد للتفاوض إذا ورد عرض ملموس يزيد عن 30 مليون يورو. في الصيف الماضي، رفض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الرحيل عن بايرن ميونيخ، لكن هذا قد يتغير الآن.
نادي بايرن ميونيخ: اللاعبون المرشحون للانتقال
وإذا ما تمكن نادي بايرن ميونيخ بالفعل من توفير ميزانية انتقالات تبلغ 80 مليون يورو من خلال بيع اللاعبين، فإن جيفايرو ريد من فينورد روتردام وجوش أشامبونج من نادي تشيلسي يعتبران المرشحين الأقوى للانضمام إلى مركز الظهير الأيمن.
أما بالنسبة لمركز الجناح الهجومي خلف لويس دياز، فإن قائمة المرشحين أكبر بكثير وتشمل أسماءً أكثر شهرةً، والتي تعمل الإدارة على دراستها. ومن بين الأسماء المذكورة نيكو ويليامز، وسعيد الملا، ورايان ميسي، وماليك فوفانا، وبازومانا توري، وكيفن شاده. كما يظهر يان ديوماندي وفيل فودن في التقرير، لكن التعاقد معهما قد يكون غير قابل للتحقيق أولاً بسبب ميزانية الانتقالات، وثانياً لأنه لا معنى له بالنظر إلى مكانة دياز وأدائه.
قد يكون أريجون إبراهيموفيتش بديلاً أقل تكلفة، حيث سيعود في الصيف من إعارة في نادي 1. FC Heidenheim، وقد أصبح لاعباً أساسياً لأول مرة في مسيرته الاحترافية. ويقال إن فينسنت كومباني ينظر إلى تطور اللاعب الألماني في منتخب الناشئين بـ"تعاطف" تام.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) الأحد، 19 أبريل 17:30 بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني) الأربعاء، 22 أبريل 20:45 باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)