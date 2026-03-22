"مثير للشفقة، ضعيف، كسول" - أسطورة نيوكاسل آلان شيرر يوجه انتقادًا لاذعًا لأداء "المغبيز" في الهزيمة المؤلمة أمام سندرلاند في ديربي تاين-وير
شيرر لا يتردد في توجيه الانتقادات بعد الهزيمة في الديربي
سادت أجواء سامة في ملعب سانت جيمس بارك يوم الأحد، حيث فشل نيوكاسل يونايتد في استغلال بدايته القوية، ليخسر في النهاية بنتيجة 2-1 أمام منافسه سندرلاند. ورغم أن «المغاريب» تقدموا مبكراً بهدف سجله أنتوني جوردون، إلا أن مستوى أدائهم انخفض بشكل حاد بعد الاستراحة، مما أثار رد فعل غاضباً من أحد أساطير النادي.
وقد عبر آلان شيرر عن إحباطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر حكماً قاسياً من 10 كلمات: "شوط ثانٍ مثير للشفقة، ضعيف، كسول، وفاقد للحيوية من نيوكاسل مرة أخرى #NEWSUN."
قصة شوطين متباينين لإدي هاو
بدا نيوكاسل في البداية مسيطراً تماماً على مجريات المباراة. سجل جوردون هدفاً في الدقيقة العاشرة، وخلال بقية الشوط الأول، عانى سندرلاند من صعوبة في تشكيل أي تهديد حقيقي. لكن الشوط الثاني كان قصة مختلفة تماماً، حيث عاد فريق ريجيس لو بريس بقوة متجددة.
تكللت هيمنة "القطط السوداء" في الدقيقة 57 عندما سجل شمس الدين تالبي هدفاً من مسافة قريبة.
أحداث درامية في الدقائق الأخيرة وجدل حول تقنية الفيديو المساعد للحكم
لم تخلو المباراة من الجدل، لا سيما عندما اعتقد مالك ثياو أنه أعاد التقدم لنيوكاسل بضربة رأس قوية. استشار الحكم أنتوني تايلور مساعديه، وقرر في النهاية إلغاء الهدف، بحجة أن جاكوب مورفي كان في وضع تسلل وحجب الرؤية عن حارس المرمى ميلكر إيلبورغ.
استغل سندرلاند هذه الفرصة في اللحظات الأخيرة من المباراة. وحسم براين بروبي المباراة في الدقيقة 90، مسجلاً هدف الفوز بعد أن تصدى الحارس لمحاولته الأولى، مما أشعل احتفالات صاخبة في مدرجات الضيوف.
وبهذا النتيجة، يكون سندرلاند قد حقق فوزين على منافسه اللدود في الدوري، متقدماً عليه إلى المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
كاراغر يعلق على معاناة نيوكاسل
كما شارك المدافع السابق لليفربول جيمي كاراغر في تقديم التحليل، مشيرًا إلى الأهمية التاريخية لهذه النتيجة. وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، سلط الضوء على المدة الطويلة التي مرت منذ أن تذوق "القطط السوداء" طعم هذا النجاح على أرض الخصم. وقال كاراغر: "[لقد مرت] 10 سنوات منذ أن لعبوا في ملعب سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونيوكاسل ببساطة لا يستطيع هزيمة سندرلاند".
وتابع: "يا لها من لحظة رائعة بالنسبة لهم، فربما لم يحلموا أبداً خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية بأنهم سيتمكنون من هزيمة نيوكاسل. لقد حققوا مفاجأة بالصعود عبر التصفيات الموسم الماضي، والآن حققوا فوزين على أكبر منافسيهم، وهي واحدة من أفضل اللحظات التي سيتذكرها مشجعوهم الشباب".
