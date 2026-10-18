"مثل صلب المسيح" .. توتي يروي معاناته مع كورونا واقترابه من الموت

في سيرته الذاتية الجديدة «Oltre»، التي قُدِّمت في مسرح برانكاتشيو، يتحدث فرانتشيسكو توتي عن خوفه من عدم تجاوز كورونا في خريف عام 2020.

بعد أيام قليلة من فقدان والده، أصاب المرض توتي: «لم أكن قادرًا على النهوض من السرير. الأدوية والإبر والخلطات: لا شيء كان ينفع. كنت أشعر برعب شديد من أن أموت مثل أبي».

وفي حالة من الهلع، قال توتي لأبنائه: «لا أعرف إن كنت سأنجو، صدقوني، لا أعرف كم يمكنني أن أصمد أكثر من ذلك».

وفي مستشفى كامبوس بيو ميديكو دي روما، كشفت الفحوصات عن التهاب رئوي ثنائي، مع انخفاض نسبة تشبُّع الأكسجين في الدم إلى 88%. وطلب الأطباء إدخاله إلى المستشفى فورًا، لكن توتي رفض وخرج بمحض إرادته بعد التوقيع: «لا أريد أن ينتهي بي الأمر مثل والدي. إذا كان عليَّ أن أموت، فأريد أن أموت في بيتي، لا محتجزًا هنا دون أن أرى أبنائي مرة أخرى».



