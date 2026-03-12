"مثل خوارزمية بشرية": لاعب سابق في نادي بوروسيا دورتموند يسير على خطى هاري كين

جيان بييرو غاسبيريني، البالغ من العمر 68 عامًا، ليس فقط لاعبًا مخضرمًا في كرة القدم الاحترافية، بل كان دائمًا ذكيًا أيضًا. وقد أثبت ذلك في الآونة الأخيرة، لا سيما مع أتالانتا بيرغامو، حيث قضى تسع سنوات على خط الملعب وحقق للنادي أكبر نجاح في تاريخه بفوزه بدوري أوروبا 2024 - واحتفل هو نفسه بلقبه الوحيد حتى الآن في أكثر من 30 عامًا من العمل في مجال التدريب.
يعمل غاسبيريني منذ الصيف في نادي روما. الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له، فبعد انتهاء الدور الأول، كان النادي العاصمي يمتلك أفضل دفاع في الدوري بعد أن استقبل 12 هدفًا في 19 مباراة. ومع ذلك، كان هناك مجال للتحسين بعد تسجيل 22 هدفًا فقط.
لكن كان هناك تفسير لذلك. لم يقدم أي من مهاجمي الفريق أرقامًا موثوقة، لا أرتيم دوفبيك، هداف الدوري الإسباني السابق، ولا باولو ديبالا، ولا الأيرلندي إيفان فيرغسون المعار. لفترة طويلة، كان ماتياس سولي، لاعب الجناح، أفضل هداف في الفريق.
لكن مع حلول فصل الشتاء، قام غاسبيريني بما كان يفعله في بيرغامو: جلب لاعبًا جديدًا ووضعه في مركز لم يلعب فيه من قبل. نجح هذا الأمر بشكل رائع مع أتمولا لوكمان في أتالانتا. اللاعب السابق في لايبزيغ، الذي لعب في جميع المراكز في الفريق الساكسوني باستثناء الهجوم، حقق تطورًا رائعًا تحت قيادة غاسبيريني وشكره بتسجيل ثلاثة أهداف في نهائي الدوري الأوروبي ضد ليفركوزن.
غاسبيريني جعل مالين يبدو كلاعب روماني
جعل غاسبيريني من دونيل مالين، المعروف في الدوري الألماني من فترة لعبه مع بوروسيا دورتموند، لاعباً على غرار لوكمان الروماني. هناك، كان اللاعب الهولندي، الذي كلف بوروسيا دورتموند 30 مليون يورو، يلعب في الغالب على الجناح ونادراً ما يلعب في الوسط. حتى في آخر فترة له مع أستون فيلا، حيث تم إعارة مالين إلى روما مقابل مليوني يورو، لم يكن مهاجماً.
لم يهتم غاسبيريني بكل هذا. فقد وضع مالين في مركز الهجوم، فقدم أداءً لا يجرؤ المرء على الحلم به من لاعب معار. والآن، سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ستة أهداف في ثماني مباريات.
كانت هذه الأهداف ضرورية للغاية، لأن روما تعاني من مشاكل أخرى في الهجوم. ديبالا مصاب وسيحتاج إلى شهر ونصف للعودة، ودوفبيك سيحتاج إلى أربعة أسابيع للعودة، وفيرغسون مصاب في الكاحل بشكل خطير لدرجة أنه لن يتمكن من اللعب هذا الموسم.
بداية حلم مالينز: متصدر في خمس فئات
بفضل بدايته المذهلة، استطاع مالين أن يأسر قلوب المشجعين في لمح البصر. لاعب دورتموند السابق سار على خطى اثنين من الأساطير: فقط غابرييل باتيستوتا، الذي كان عاملاً أساسياً في فوز روما بآخر لقب دوري في عام 2001، سجل عدداً أكبر من الأهداف (8) في أول سبع مباريات له مع النادي. وفي مطلع مارس، لم يتفوق على مالين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا سوى هاري كين من بايرن ميونيخ (تسعة أهداف).
احتفلت الصحف الإيطالية بهذا الإنجاز. وكتبت صحيفة كورييري ديلو سبورت: "الجميع مجنون بمالين". وكتبت صحيفة غازيتا ديلو سبورت: "عامل مالين - إنه المهاجم الذي كان يفتقده روما".
وكان ذلك مرتبطًا أيضًا بأداء مالين البارد. اللاعب الذي خاض 49 مباراة دولية مع منتخب بلاده يتمتع بفعالية هائلة أمام المرمى منذ أن بدأ اللعب في الدوري الإيطالي. منذ ظهوره الأول، يتصدر خمس فئات: التسديدات على المرمى (36)، التسديدات داخل منطقة الجزاء (13)، التسديدات داخل منطقة الجزاء (31)، لمسات الكرة داخل منطقة الجزاء (70) والأهداف المتوقعة (5,48). "كان تأثير مالين مثاليًا"، حسبما ذكرت الرابطة في تبريرها لاختياره لاعب الشهر في فبراير.
"مثل خوارزمية بشرية": الرسم يثير الإعجاب في روما
"حركاته تبدو وكأنها خوارزمية بشرية: محددة ودقيقة جراحياً. مالين حرر الروما من قفصهم الهجومي"، قال المدير الرياضي السابق للنادي، والتر ساباتيني.
رد مالين نفسه على الضجة التي أحاطت به حتى الآن بهدوء معتاد، يمكن أن نصفه بالبرودة. "أوضح لي غاسبيريني أين يريد أن يشركني وفي أي مركز سألعب"، قال. "لقد لعبت في العديد من المراكز، لكنني أشعر بالراحة وأكون خطيرًا عندما ألعب كمهاجم وسط".
نجحت خطة غاسبيريني مع مالين حتى الآن. لم يكن ذلك مفاجئًا للمدرب. قال: "مالين يتمتع بالصفات التي كنت أبحث عنها. يتحرك في العمق والعرض، ويتحكم في الكرة في منطقة الجزاء ويسددها بقوة على الفور. هذه الصفات أساسية بالنسبة لنا. لو كان مالين معنا في الدور الأول، لكنا حصدنا المزيد من النقاط".
التزام الشراء للرسم يكاد يكون مؤكدًا
الآن في الدور الثاني، ستزداد وتيرة المباريات بشكل ملحوظ بالنسبة لمالين وروما. مساء الخميس، سيخوض الفريق مباراة الدور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد بولونيا في مواجهة إيطالية خالصة. خلال عشرة أيام، سيخوض الفريق أربع مباريات.
والأهم من ذلك هي المباريات في الدوري. يريد الرومان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2017/18. حالياً، يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 28 مباراة، بفارق ضئيل عن خط الهبوط، لكن كومو ويوفنتوس تورينو يتربصان به بنفس عدد النقاط. يقع نادي غاسبيريني السابق من بيرغامو خمس نقاط خلف روما.
يأمل المدرب أن يستمر مالين في أدائه الجيد، وقد أشاد به مؤخرًا مرة أخرى بأعلى درجات الثناء: "لديه أفضل الصفات التي يمكن أن يتمتع بها مهاجم: إنه متعدد الاستخدامات، سريع جدًا، ماهر تقنيًا، ويستطيع التكامل جيدًا مع زملائه. الفريق بحاجة إلى لاعب مثله".
أما مالين نفسه، فيمكنه الآن أن يستقر في العاصمة الإيطالية. يتضمن عقد إعارته التزامًا بالشراء مقابل حوالي 28 مليون يورو، والذي يسري إذا تأهل روما إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن النادي لا ينوي التخلي عنه بأي حال من الأحوال.
دونييل مالين: بيانات الأداء لفريق AS روما
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات بطاقات صفراء دقائق اللعب 8 6 0 1 661