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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

"مثل ثلاثية من الأفلام الكوميدية الرومانسية" .. وكيل فينيسيوس يكشف كواليس استمراره مع ريال مدريد

فينيسيوس جونيور
يان ديوماندي
ريال مدريد
الدوري الإسباني

البرازيلي جدد مع مدريد

وصل مسلسل الانتقالات الطويل الأمد الذي يخص فينيسيوس جونيور وريال مدريد أخيرًا إلى نهايته هذا الصيف، منهيًا التكهنات بإمكانية انتقال النجم البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم من الاهتمام المستمر من أندية مثل آرسنال وباريس سان جيرمان، فقد اختار الجناح أن يربط مستقبله بعيد المدى بملعب سانتياجو برنابيو.

  • قصة الحب وراء تمسك فينيسيوس جونيور بمدريد

    في عالم إدارة أعمال اللاعبين ذي الرهانات العالية، قليلة هي الوكالات التي تركت أثرًا بهذا الحجم مؤخرًا مثل وكالة روك نيشن سبورتس.

    فقد أسّسها القطب الأمريكي جاي-زي، وصعدت الوكالة سريعًا إلى قائمة أفضل عشر وكالات عالمية، إذ تدير بعضًا من أثمن الأصول في هذه الرياضة. وفي قلب نجاحها يقف فينيسيور، الذي شكّل تمديد عقده الأخير مع مدريد حتى 2032 صفقة بارزة للاعب والوكالة على حدٍّ سواء. وعلى الرغم من الشائعات المتصاعدة والعروض المالية الضخمة التي قدّمها المنافسون، أكّدت الوكالة أن الدولي البرازيلي لم يفكّر يومًا حقًّا في الرحيل.

    «كانت هذه عملية أدارها رئيسنا التنفيذي فيديريكو بينيا. هذه العملية بين فيني وريال مدريد كانت أشبه بثلاثية من أفلام الرومانسية. وعلى مدار الأفلام تكون هناك صراعات، وهناك أسئلة، وهناك بعض العقبات أو الموانع أو المعوّقات. لكننا جميعًا نعرف كيف سينتهي الفيلم: بقبلة كبيرة وسعادة الجميع»، كما كشف تياجو فريتاس، مدير الوكالة، في مقابلة مع ماركا.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ريال مدريد الوجهة النهائية للنجوم

    لا يقتصر نفوذ الوكالة في فالديبيباس على فينيسيوس فحسب. فقد شهد هذا الصيف أيضًا وصول يان ديوماندي القياسي، وهو عميل آخر لوكالة روك نيشن أصبح أغلى صفقة في تاريخ مدريد.

    وأوضح فريتاس أن فلسفة الوكالة تقوم على التعامل مع رياضييها كأكثر من مجرد لاعبي كرة قدم، بهدف تحويلهم إلى أيقونات عالمية شبيهة بنجوم دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL). وكان هذا النهج محوريًا في التعامل مع اهتمام العمالقة الأوروبيين الآخرين.

    وتحدث فريتاس بصراحة عن الدور الذي لعبه التسلسل الهرمي لكرة القدم العالمية في هذه المفاوضات. وقال: «أبدت العديد من أهم وأغنى وأكثر الأندية تأهيلًا في العالم اهتمامها بيان. لكنني أقول دائمًا إن ريال مدريد بالنسبة للاعبين هو بيليه الأندية. عندما تتحدث مع اللاعبين عن الأندية، يكون الأمر أشبه بالحديث مع لاعبين لعبوا مع بيليه. وعندما يظهر اهتمام من ريال مدريد، لا يبقى للأندية الأخرى ما تفعله. اللاعبون يريدون القدوم إلى مدريد، وعلينا أن نبحث عما هو ضروري لكي يأتي اللاعب».

  • التعرف على النجوم

    يتطلب تتبع مواهب مثل ديوماندي والتعاقد معها نهجاً متخصصاً في الكشف عن المواهب وإدارتها. لقد اكتشفت روك نيشن المدافع خلال فترته في البوندسليجا مع لايبزيج، حيث أدركت أنه أمام موهبة استثنائية تبرز حتى بين المواهب الواعدة الأخرى من الطراز الرفيع.

    وقد شبّه فريتاس هذا الاكتشاف بحدث فلكي نادر، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك قدرة فريدة على زعزعة المنظومات التكتيكية الحديثة. بل إن الوكالة نقلت بعض موظفيها إلى ألمانيا لبناء منظومة دعم مخصصة لديومانديه، بما يضمن أن تعكس قيمته السوقية إمكاناته قبل إتمام الانتقال القياسي إلى إسبانيا.

    وأوضح فريتاس: "نحن نبحث دائماً عن النجوم، لكن أثناء بحثنا عن النجوم، يظهر مذنّب. أستطيع القول إن يان، بين النجوم، هو أشبه بمذنّب، مذنّب هالي الذي يظهر كل 8 أو 10 سنوات. وعندما أتيحت لنا فرصة العمل معه، لم نفكر مرتين. يان لاعب قادر على أن يقدّم الكثير من المفاجآت لمدريد".

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    وضع معايير جديدة في سوق الانتقالات

    تمثل الصفقات التي أبرمتها Roc Nation هذا الصيف تحولًا في طريقة عمل الوكالات داخل السوق الأوروبية. فمن خلال تأمين أربعة عقود جديدة لأثمن سبعة أصول تمتلكها، ومن بينها انتقال مارتينيلي إلى السعودية مقابل 70 مليون يورو وانتقال ماليك فوفانا إلى سندرلاند مقابل 30 مليون يورو، أثبتت الوكالة قدرتها على نقل اللاعبين عبر أسواق متنوعة. لكن صفقة ديوماندي هي التي يعتقد فريتاس أنها ستبقى في الأذهان كنقطة تحول في هذه الصناعة.

    واختتم فريتاس قائلًا: "بالتأكيد، إنها علامة فارقة في كرة القدم العالمية، لأن ريال مدريد نادٍ يصنع العلامات الفارقة في هذا القرن. ريال مدريد هو المحرك لاتجاهات كرة القدم العالمية. ونعتقد أننا خلال عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام، سنشهد صفقات أخرى من أندية كبيرة أخرى مثل مدريد، ستستلهم من صفقة يان هذه. ليس فقط بسبب القيمة المالية، بل لأنها تخص لاعبين أمضوا وقتًا قصيرًا كمحترفين".

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