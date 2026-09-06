"مثل ثلاثية من الأفلام الكوميدية الرومانسية" .. وكيل فينيسيوس يكشف كواليس استمراره مع ريال مدريد

يتطلب تتبع مواهب مثل ديوماندي والتعاقد معها نهجاً متخصصاً في الكشف عن المواهب وإدارتها. لقد اكتشفت روك نيشن المدافع خلال فترته في البوندسليجا مع لايبزيج، حيث أدركت أنه أمام موهبة استثنائية تبرز حتى بين المواهب الواعدة الأخرى من الطراز الرفيع.
وقد شبّه فريتاس هذا الاكتشاف بحدث فلكي نادر، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك قدرة فريدة على زعزعة المنظومات التكتيكية الحديثة. بل إن الوكالة نقلت بعض موظفيها إلى ألمانيا لبناء منظومة دعم مخصصة لديومانديه، بما يضمن أن تعكس قيمته السوقية إمكاناته قبل إتمام الانتقال القياسي إلى إسبانيا.
وأوضح فريتاس: "نحن نبحث دائماً عن النجوم، لكن أثناء بحثنا عن النجوم، يظهر مذنّب. أستطيع القول إن يان، بين النجوم، هو أشبه بمذنّب، مذنّب هالي الذي يظهر كل 8 أو 10 سنوات. وعندما أتيحت لنا فرصة العمل معه، لم نفكر مرتين. يان لاعب قادر على أن يقدّم الكثير من المفاجآت لمدريد".