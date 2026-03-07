Getty
متى سيعود هاري كين؟ مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني يقدم تحديثًا غير مؤكد عن إصابة المهاجم الإنجليزي بعد غيابه النادر
كومباني لا يزال متحفظًا بشأن لياقة كين
كان ملعب أليانز أرينا يفتقد نجمه كين بسبب إصابة في ربلة الساق. لم يتم تضمينه في تشكيلة بايرن ميونيخ في المباراة التي فاز فيها الفريق 4-1 على مونشنغلادباخ. في حين أشارت التقارير الأولية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كان يستريح فقط كإجراء احترازي، إلا أن الوضع تغير بعد صافرة النهاية.
يكافح المهاجم الغزير التهديف حاليًا من أجل التعافي، مما ألقى بظلال من الشك على مشاركته في المسابقات الأوروبية. على الرغم من أدائه المتميز على الصعيد المحلي، إلا أن عدم وضوح الوضع بشأن هداف الدوري الألماني أثار قلق جماهير بايرن ميونيخ.
تزايد المخاوف قبل الرحلة الأوروبية
في مؤتمر صحفي عقب الفوز، سُئل كومباني مباشرة عما إذا كان مهاجمه النجم جاهزًا لقيادة الهجوم في إيطاليا. اختار المدرب البلجيكي اتباع نهج حذر، رافضًا ضمان سفر كين مع الفريق.
"آمل ذلك"، قال كومباني عندما سُئل عما إذا كان كين سيكون لائقًا (كما نقلت iMiaSanMia على X). "إذا تمكن من اللعب، فسيكون ذلك رائعًا. وإلا، فسنلعب باللاعبين المتاحين لدينا".
بدت هذه التصريحات أكثر تحفظًا بكثير من تقييم كومباني قبل المباراة، حيث وصف المشكلة بأنها "ليست خطيرة". يشير التغيير في النبرة إلى أن الطاقم الطبي لا يزال يراقب رد فعل المهاجم على العلاج قبل إعطائه الضوء الأخضر للمشاركة في منافسة قارية عالية الكثافة.
نيكولاس جاكسون يخطو في الفراغ
في غياب المهاجم الأساسي رقم 9، حصل جاكسون، اللاعب المعار من تشيلسي، على فرصة نادرة للعب أساسيًا واستغلها بتسجيله هدفًا. أثبت أدائه، إلى جانب أداء جمال موسيالا المثير للإعجاب دائمًا، أن بايرن يمتلك العمق الكافي للتعامل مع المهام المحلية حتى بدون مهاجمه الذي حطم الأرقام القياسية.
ومع ذلك، فإن مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا تمثل مستوى مختلفًا من الضغط. في حين أن كومباني قد يميل إلى اللعب بأمان لتجنب إصابة كين طويلة الأمد، فإن الميزة الحاسمة التي يوفرها قائد منتخب إنجلترا تظل عنصرًا حيويًا في سعي بايرن ميونيخ للفوز بالألقاب هذا الموسم.
مناورة تكتيكية أم ضربة حقيقية؟
ينصب تركيز بايرن الآن بالكامل على مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم الثلاثاء. لا تزال هناك فرصة أن يبقي كومباني استراتيجيته سرية لتعطيل الترتيبات الدفاعية للفريق الإيطالي، مما يجبرهم على ابتكار سيناريوهات هجومية مختلفة.
يدخل العملاق الألماني المباراة في حالة جيدة، بعد فوزه بست مباريات متتالية في جميع المسابقات. يتصدر بايرن حالياً الدوري الألماني، وسيحاول ترجمة هيمنته المحلية إلى الساحة الأوروبية عندما يسافر إلى بيرغامو.
