متى سيتقاعد كريستيانو رونالدو؟ مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز يشرح لماذا قد تستمر مسيرة CR7 الكروية "للأبد"
رونالدو لا يزال في أفضل حالاته
على الرغم من أنه يلعب الآن في الدوري السعودي للمحترفين الذي يعتبر أضعف نسبياً، إلا أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لا يزال يؤدي بمستوى عالٍ، حيث سجل 17 هدفاً في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم مع نادي النصر، ليصل إجمالي أهدافه في مسيرته إلى أكثر من 960 هدفاً مع الأندية والمنتخب الوطني. كما أنه يفخر كثيرًا بحفاظه على أفضل حالة بدنية ممكنة، مما مكنه من اللعب بعد تجاوزه سن الأربعين، وهو ما يعني، في رأي مارتينيز، أنه يمكنه الاستمرار في اللعب طالما أراد.
هل سيستمر رونالدو في "الاستمرار والاستمرار والاستمرار"؟
عندما سئل عن الوقت الذي يعتقد أن رونالدو قد يتقاعد فيه، قال مدرب البرتغال لبي بي سي: "حسناً، لدينا جميع الإحصائيات. إذا كنت ستحلل لاعباً يتراجع مستواه البدني، فهذا ليس هو الحال. إحصائياته البدنية هي إحصائيات لاعب يمكنه الاستمرار والاستمرار والاستمرار. أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بموعد شعوره بأن الوقت مناسب. أعتقد أنه لاعب شديد النقد تجاه نفسه. عندما لا يرى أنه قادر على مساعدة الفريق، سيكون هو من يقرر متى يتوقف".
CR7 "مثال حقيقي"
كما سُئل مارتينيز عن شعوره تجاه تدريب أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق، فأجاب: "سهل للغاية، بسبب معاييره العالية وتوقعاته حول كيفية أداء العمل والتزامه باللعبة. إنه حقًا مثال لما يجب فعله لتمثيل البرتغال والمنتخب الوطني. والآن، بعد 21 عامًا في المنتخب الوطني، من الواضح أنه تأقلم وتكيف".
تعرض المدرب لبعض الانتقادات لاستمراره في استدعاء رونالدو، لكنه دافع عن هذا القرار قائلاً: "إنه هداف، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، وما يهمني هو اللاعب الذي هو عليه الآن. بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني، لاعب سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة دولية... لا يلعب بسبب ما فعله في الماضي، بل بسبب ما يفعله الآن".
رونالدو سيتقاعد "قريبًا"
ومع ذلك، يبدو أن اليوم الذي سيعلن فيه أيقونة اللعبة اعتزاله يقترب ببطء. على الرغم من رغبته في تحقيق إنجاز غير مسبوق بـ 1000 هدف في مسيرته، اعترف أفضل هداف في تاريخ البرتغال أنه سيتقاعد "قريبًا". عندما سُئل في نوفمبر 2025 عن موعد اعتزاله، قال رونالدو: "لنكن صادقين، عندما أقول قريبًا، فهذا يعني أنني سأستمر في اللعب لمدة عام أو عامين على الأرجح".
وفي ديسمبر، أضاف: "شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أنا أستمتع دائماً بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار. أنتم تعرفون هدفي. أريد الفوز بالبطولات وأريد الوصول إلى ذلك الرقم [1000 هدف] الذي تعرفونه جميعاً. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم أصب بأي إصابة".
