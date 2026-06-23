AFP
"متوتر للغاية".. عواصف كأس العالم تخيف كيليان مبابي أمام العراق!
انقطاع التيار الكهربائي بسبب العاصفة لم يثنِ فرنسا
تعرضت مباراة كأس العالم بين فرنسا والعراق في فيلادلفيا لتعطيل بسبب الأحوال الجوية القاسية، مما دفع المسؤولين إلى تعليق المباراة لفترة طويلة. وتم إرسال لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس في انتظار تحسن الأحوال الجوية.
وأدى هذا التأخير الطويل إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف المباراة. لكن بمجرد استئناف المباراة، استعادت فرنسا السيطرة وحققت فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0. ولعب مبابي دورًا حاسمًا في هذه النتيجة، حيث سجل هدفين ليحصد منتخب فرنسا النقاط الثلاث ويتأهل إلى دور الـ16.
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مبابي يتحدث بصراحة عن فترة الانتظار الصعبة
وفي تصريح له بعد صافرة النهاية، تحدث مبابي بصراحة عن تأثير هذا التأخير على حالته النفسية. وأوضح قائد المنتخب الفرنسي أن الحفاظ على الحماس اللازم لمباراة دولية حاسمة يكاد يكون مستحيلاً عندما تتعرض الجدولة الزمنية لاضطراب تام بسبب عوامل خارجية.
"كانت ليلة طويلة جدًا. مر وقت طويل، من الناحية العاطفية، وكنت متوترًا للغاية"، اعترف مبابي، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN. "الأمر صعب للغاية لأننا اضطررنا إلى الحفاظ على تركيزنا، وكان علينا أن نبقى حاضرين في غرفة الملابس".
صعوبة الحفاظ على التركيز
وتحدث مبابي بالتفصيل عن الصعوبات المحددة التي واجهها الفريق خلال فترة التوقف التي استمرت قرابة ساعتين. فقد اضطر المنتخب الفرنسي إلى إيجاد طرق لتمضية الوقت دون أن يفقد الحماس التنافسي المطلوب لاختراق دفاع العراق الصامد، بمجرد أن انقشع الطقس وسُمح باستئناف المباراة.
وأضاف: «قضينا ساعة ونصف، تقريباً ساعتين، في غرفة الملابس. من الصعب جداً الحفاظ على التركيز. الأمر يتطلب جهداً كبيراً. بذلنا جهداً كبيراً لمحاولة البقاء في حالة استعداد. الأمر معقد للغاية، لكننا في النهاية حققنا هدفنا».
- AFP
تسعى فرنسا إلى الحفاظ على زخمها
وستسعى فرنسا إلى الاستفادة من الثقة التي اكتسبتها من هذا الفوز في المرحلة التالية من مشوارها في كأس العالم. وقد ضمن هذا الفوز لفرنسا مكانها في مرحلة خروج المغلوب. لكن قبل الوصول إلى تلك المرحلة، ستخوض «المنتخب الأزرق» مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد النرويج يوم الجمعة لتحديد المتصدر للمجموعة.