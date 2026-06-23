تعرضت مباراة كأس العالم بين فرنسا والعراق في فيلادلفيا لتعطيل بسبب الأحوال الجوية القاسية، مما دفع المسؤولين إلى تعليق المباراة لفترة طويلة. وتم إرسال لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس في انتظار تحسن الأحوال الجوية.

وأدى هذا التأخير الطويل إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف المباراة. لكن بمجرد استئناف المباراة، استعادت فرنسا السيطرة وحققت فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0. ولعب مبابي دورًا حاسمًا في هذه النتيجة، حيث سجل هدفين ليحصد منتخب فرنسا النقاط الثلاث ويتأهل إلى دور الـ16.