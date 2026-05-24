"متعب للغاية".. بيب جوارديولا "باكيًا" يكشف أسرار رحيله عن مانشستر سيتي!

لم يستطع جوارديولا كبح مشاعره على أرض الملعب بعد صافرة النهاية. وشهدت المباراة أيضًا الظهور الأخير للاعبين المخضرمين برناردو سيلفا وجون ستونز. ورغم تقدم مانشستر سيتي 1-0 بهدف أنطوان سيمينيو، وهو الهدف الحادي عشر له منذ انتقاله من بورنموث في يناير، إلا أن فريق أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري عاد إلى المباراة.

وسجل أولي واتكينز ثنائية في الشوط الثاني ليضمن فوز بطل الدوري الأوروبي بنتيجة 2-1، مفسداً حفل الوداع. وعلق المدرب على الوداع الحزين قائلاً: "أنا لا أبكي، لكن عندما رأيت برناردو يبكي، بكيت أنا أيضاً. قلت له لا تبكي، لكنني بكيت. كانت لحظة مميزة للغاية. كانت المشاعر في أوجها. لن أنسى ذلك أبداً".