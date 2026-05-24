AFP
"متعب للغاية".. بيب جوارديولا "باكيًا" يكشف أسرار رحيله عن مانشستر سيتي!
جوارديولا يودع مانشستر في مشهد مؤثر
لم يستطع جوارديولا كبح مشاعره على أرض الملعب بعد صافرة النهاية. وشهدت المباراة أيضًا الظهور الأخير للاعبين المخضرمين برناردو سيلفا وجون ستونز. ورغم تقدم مانشستر سيتي 1-0 بهدف أنطوان سيمينيو، وهو الهدف الحادي عشر له منذ انتقاله من بورنموث في يناير، إلا أن فريق أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري عاد إلى المباراة.
وسجل أولي واتكينز ثنائية في الشوط الثاني ليضمن فوز بطل الدوري الأوروبي بنتيجة 2-1، مفسداً حفل الوداع. وعلق المدرب على الوداع الحزين قائلاً: "أنا لا أبكي، لكن عندما رأيت برناردو يبكي، بكيت أنا أيضاً. قلت له لا تبكي، لكنني بكيت. كانت لحظة مميزة للغاية. كانت المشاعر في أوجها. لن أنسى ذلك أبداً".
مدرب منهك يستذكر مسيرته التي استمرت عشر سنوات
وفي معرض حديثه عن رحيله بعد عقد تاريخي قضاه على رأس الفريق، أعرب جوارديولا صراحةً عن إرهاقه. وقال: "أنا متعب جدًا. حقًا، أنا متعب جدًا. لقد بذلت كل ما في وسعي. لقد حققنا ذلك. الذكريات التي أحتفظ بها عن برشلونة وبايرن ميونخ لا تضاهى، لكن حقيبة الذكريات التي أمتلكها من هنا بعد 10 سنوات تفوق أي شيء آخر."
منذ وصوله في صيف 2016، قاد الإسباني 593 مباراة، وحقق 423 فوزاً و77 تعادلاً و93 هزيمة. وشدد على أن العلاقات الإنسانية أهم من الألقاب، مضيفاً: "لولا الألقاب لكان قد تم طردي، لكن ما يجعلني سعيداً ليس النظر إلى الألقاب في خزانة المنزل. بل الذكريات والعلاقات التي ربطتني منذ اليوم الأول بالمدينة وطاقم العمل واللاعبين".
الرحيل في الوقت المناسب
على الرغم من حفل الوداع المؤثر، أصر العبقري التكتيكي على أن رحيله هو الأفضل لعملاق الدوري الإنجليزي في ظل انتقاله إلى حقبة جديدة. أوضح جوارديولا قائلاً: "هذا هو الوقت المناسب. لن أشتاق إلى هذا المكان لفترة، هذا أمر مؤكد. أشعر بعمق أن هذا القرار هو القرار الصحيح لهذا النادي واللاعبين. أشكر النادي على احترامه لهذا القرار، فقد تفهموا الأمر."
يغادر المدرب بعد أن حقق 20 لقباً مذهلاً مع مانشستر سيتي، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة.
ماذا يخبئ المستقبل لجوارديولا
وبالنظر إلى المستقبل، يعتزم جوارديولا أخذ استراحة طويلة من كرة القدم لاستعادة طاقته بعد هذا العقد المرهق والمجيد. ورغم إصراره على أنه لن يشتاق إلى اللعبة لفترة من الوقت، فإن سجله التدريبي المذهل يضمن أنه لن يفتقر إلى العروض عندما يحين الوقت ليعود إلى مقاعد البدلاء.