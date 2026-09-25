Getty Images Sport
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متجاهلًا رغبة برشلونة.. هاري كين يلمح لحسم عقده الجديد في بايرن ميونخ!
تقدّم إيجابي في مفاوضات العقد
كشف كين أنه يتوقع أن يربط مستقبله على المدى الطويل مع بايرن ميونخ من خلال توقيع عقد جديد خلال الشهر المقبل. وأكد كين، متحدثًا خلال فترة تواجده مع منتخب إنجلترا، أن العملية كانت واضحة وودية. وقال للصحفيين: "المحادثات تسير بشكل جيد. لقد كنت صريحًا وصادقًا جدًا بشأن ذلك. لا نزال نتحدث الآن وأعتقد أن الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح. كلا الطرفين كانا مرتاحين للغاية حيال الأمر".
وأضاف: "يمكن للجميع أن يروا أنني سعيد هناك، من خلال أدائي، ومن خلال طريقة حديثي خارج الملعب. أعتقد أن الأمر واضح وصادق فحسب. أتمنى أن يتم إنجاز شيء ما. خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك يُفترض أن يكون هناك نوع من القرار وأعتقد أنه سيكون قرارًا إيجابيًا".
- Getty Images Sport
اهتمام برشلونة ومستوى قياسي غير مسبوق
لم يمرّ وضع عقد كين دون أن يلفت أنظار كبار أوروبا، إذ تشير التقارير إلى أن برشلونة، المتصدر لترتيب الدوري الإسباني، يراقب إمكانية التعاقد معه مع اقتراب عقده الحالي من أشهره التسعة الأخيرة. وكان المهاجم الإنجليزي قد وصل إلى ميونخ عقب صفقة انتقال من توتنهام بقيمة 120 مليون يورو، وفرض نفسه منذ ذلك الحين كأحد أكثر المهاجمين حسمًا في تاريخ الدوري الألماني.
وقد برز تأثيره الأسبوع الماضي فقط عندما حطّم رقمًا قياسيًا صمد طويلًا في كرة القدم الألمانية. فخلال الفوز الكاسح بنتيجة 7-0 على أونيون برلين، أصبح كين أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 100 هدف في البوندسليجا، محققًا هذا الإنجاز بعد 49 عامًا فقط من تسجيل الرقم القياسي السابق. وبرصيد مذهل بلغ 152 هدفًا في 154 مباراة مع النادي، تبقى أهميته للفريق أمرًا لا جدال فيه.
معالجة الهوية التكتيكية لإنجلترا
وفي حين تتصدّر أخبار مستقبله مع النادي عناوين الصحف، استغلّ كين أيضًا منصّته مع المنتخب الوطني للدفاع عن النهج التكتيكي لإنجلترا. فقد تصاعدت الانتقادات المتعلّقة بأسلوب لعب المنتخب الإنجليزي مقارنةً بهيمنة فرق مثل إسبانيا القائمة على الاستحواذ.
لكنّ كين يرى أنّ على إنجلترا أن تفخر بسجلّها في البطولات الأخيرة. وقال: «الحقيقة أنّنا نملك واحدًا من أفضل السجلّات في التاريخ الحديث على مستوى المنتخبات. لدينا هوية مع جاريث وتوماس، وجزء كبير منها يقوم على التماسك والقوة والصلابة والبنية البدنية. لكنّي أعتقد ببساطة أنّنا لم نُظهر ذلك في أهمّ اللحظات، لم نُظهر حقيقتنا».
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر هاري كين بعد ذلك؟
ومع بقاء مستقبله مع بايرن ميونخ دون حسم، ينصبّ اهتمام كين المباشر على منتخب إنجلترا، حيث يواجه المنتخب الإنجليزي جدول مباريات صعباً في دوري الأمم أمام إسبانيا وتشيكيا وكرواتيا.
وبمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي، سيعود كين إلى بايرن ليخوض فترة حافلة على مستوى الأندية، تبدأ بمواجهة في الدوري الألماني أمام أوجسبورج قبل قمة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا أمام وصيف بطل الموسم الماضي، آرسنال.
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