وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يود نادي ميلانو أن يثني برشلونة عن الصفقة من خلال طلب مبلغ انتقالي باهظ يتراوح بين 70 و80 مليون يورو. ونظرًا لأن برشلونة لا يزال يعاني من صعوبات مالية خطيرة، يأمل إنتر في أن يتمكن في النهاية من التفوق في لعبة المفاوضات حول المدافع.
مبلغ انتقال باهظ: هل ستفشل صفقة الانتقال التي يطمح إليها نادي برشلونة بشدة؟
وإذا ما قرر الكتالونيون المضي قدماً ومحاولة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، فإن النيرازوري يرغبون على الأقل في الحصول على مبلغ مناسب كتعويض. ففي النهاية، لا يزال باستوني مرتبطاً بعقد مع إنتر حتى نهاية يونيو 2028.
في برشلونة، يُعتبر اللاعب الدولي الإيطالي المرشح المفضل لتعزيز خط الدفاع المركزي الذي يعاني من نقص في العدد وأداء متقلب في بعض الأحيان خلال الموسم الحالي. ويُقال إن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، هو من أشد المعجبين بباستوني، ولذلك زار ميلانو عدة مرات، وفقاً للتقارير، لتكوين صورة شخصية عن الوضع ووضع الأساس لصفقة انتقال في الصيف.
يضم الفريق الكتالوني أربعة مدافعين فقط في تشكيلته، هم باو كوبارسي وإريك جارسيا ورونالد أراوخو، بالإضافة إلى أندرياس كريستنسن الذي يعاني حالياً من إصابة ولم يشارك كثيراً في المباريات. قبل بداية الموسم، تم التخلي عن اللاعب المخضرم والأساسي إينيغو مارتينيز الذي انتقل إلى السعودية، دون استبداله.
باستوني محط اهتمام نادي برشلونة منذ فترة طويلة
في نهاية العام الماضي، أعلن المدرب هانسي فليك بشكل أو بآخر أنه يرغب في تعزيز هذا المركز. ومع ذلك، لم يحصل سوى على لاعب واحد جديد في مركز الظهير الدفاعي، وهو جواو كانسيلو الذي تم استعارته من نادي الهلال.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم باستوني بالنادي الكتالوني، فقد ظهرت شائعات غير مؤكدة بالفعل في ديسمبر الماضي. وقد أذكى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هذه الشائعات من خلال الإعجاب بمنشورات على إنستغرام تفيد بأنه سينتقل إلى برشلونة. وبعد ذلك بوقت قصير، أكد أنه سعيد في إنتر.
في ميلانو، يعد باستوني أحد اللاعبين الأساسيين بلا منازع تحت قيادة المدرب كريستيان تشيفو. وقد شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفين وصنع ستة أهداف.
مسيرة أليساندرو باستوني مع إنتر بالأرقام:
المباريات
293
الأهداف
8
تمريرات حاسمة
30
بطاقات صفراء
51
طرد
2
الألقاب
7