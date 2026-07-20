"أنت بطل العالم".. لامين يامال يتقاسم المجد المونديالي مع صديقته إينيس جارسيا!

حسمت إسبانيا لقبها الثاني في كأس العالم بطريقة درامية، بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 عقب اللجوء للأشواط الإضافية في نهائي متوتر أقيم على ملعب "نيويورك نيوجيرسي". وعقب صافرة النهاية، اتجهت الأنظار نحو يامال، الذي بات الواجهة الأبرز لهذا الجيل الإسباني المنتصر.

ونشرت جارسيا، المؤثرة الشهيرة في عالم الموضة وأسلوب الحياة، رسالة عاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تأكيد انتصار إسبانيا. وشاركت صورة للثنائي وهما يعيشان أجواء الملعب الصاخبة، وعلقت عليها قائلة: "لقد فعلتها. تهانينا يا حبيبي، أنت بطل العالم".