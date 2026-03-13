مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات "الليونيس"، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دخل المنتخب الإنجليزي للسيدات عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق المنتخب الإنجليزي هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ "اللبوات" في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، مع تحول الأنظار إلى عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا للبطولة في البرازيل، بينما تنتظر الفرق الأخرى طريق التصفيات. من الضروري إذن أن تبدأ "اللبوات" بقوة، آملات أن يساعدهن الختام الإيجابي لعام 2025 على تحقيق ذلك بالضبط.

