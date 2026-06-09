دخل المنتخب الإنجليزي للسيدات عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقب بطولة أوروبا. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا، حقق الفريق هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ "الليونيس" في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، وإلى الوقت الإضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، كانت إنجلترا عازمة على الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. كان الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب هو الوحيد الذي يتأهل تلقائيًا للبطولة في البرازيل، بينما كان طريق المباريات الفاصلة ينتظر البقية. لسوء الحظ، تمكنت "لا روخا" من الانتقام من "اللبوات" في هذه المناسبة، مما أدى إلى إرسال فريق ويجمان إلى مباريات الملحق، التي ستقام في النصف الثاني من عام 2026.

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