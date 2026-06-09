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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات لعام 2026: جدول مباريات "الليونيس"، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لسنة منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخل المنتخب الإنجليزي للسيدات عام 2025 بهدف واحد كبير، ألا وهو الدفاع عن لقب بطولة أوروبا. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا، حقق الفريق هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ "الليونيس" في سويسرا، حيث احتاج الفريق إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، وإلى الوقت الإضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، كانت إنجلترا عازمة على الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. كان الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب هو الوحيد الذي يتأهل تلقائيًا للبطولة في البرازيل، بينما كان طريق المباريات الفاصلة ينتظر البقية. لسوء الحظ، تمكنت "لا روخا" من الانتقام من "اللبوات" في هذه المناسبة، مما أدى إلى إرسال فريق ويجمان إلى مباريات الملحق، التي ستقام في النصف الثاني من عام 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما هي النتائج التي حققتها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    حققت إنجلترا انطلاقة رائعة في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027، حيث فازت بجميع مبارياتها الأربع الأولى، بما في ذلك مباراة ضد إسبانيا في ويمبلي، لتتصدر المجموعة مع تبقي مباراتين على نهاية التصفيات. وكان ذلك يعني أن «اللبوات» في صدارة السباق على المقعد الوحيد المؤهل تلقائيًا، حيث لم تكن بحاجة سوى إلى نقطة واحدة في المباراة خارج أرضها ضد إسبانيا يوم 5 يونيو لتضمن مشاركتها في البطولة التي ستقام في البرازيل.

    لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها في مايوركا، حيث تعرضت إنجلترا لأكبر هزيمة لها في عهد ويجمان، والأكبر على الإطلاق منذ 17 عامًا، بعد فوز "لا روخا" بنتيجة 4-0 لتتصدر المجموعة بدلاً من ذلك. وبذلك، أصبحت "اللبوات" في حاجة إلى معروف كبير من أيسلندا، التي لم تستطع تقديمه، حيث خسرت 6-1 أمام إسبانيا، مما جعل فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا فائدة، وتركها متجهة إلى المباريات الفاصلة بدلاً من ذلك.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما هي المباريات التي ستخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    ستُقام جولتان من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وستكون كل منهما على شكل مباريات ذهاب وإياب. ستُقام المباراة الأولى خلال فترة التوقف الدولية في أكتوبر، حيث ستواجه إنجلترا فريقًا من الدوري C في المسار الأول من التصفيات. وفي حال فوزها، ستتأهل "الليونيس" إلى الجولة الثانية والأخيرة، حيث ستنتظرها الفائزة من المسار الثاني - إما فريق من الدوري B أو فريق احتل المركز الرابع في الدوري A.

    وستُقام تلك المباريات خلال فترة التوقف الدولية التي تمتد من نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر، على أن تُجرى قرعة التصفيات في 18 يونيو.

  • كيفية مشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات المنتخب الإنجليزي للسيدات عن تلك الخاصة بالرجال، حيث تتولى قناة ITV بث مباريات "الليونيس". تُبث المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على قناة ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث المباشر الخاصة بها.

    ومع ذلك، إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير هذا الوضع. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية الدول التابعة للمملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على قناة BBC One بدلاً من قناة ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، تعد fuboTV الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها "الليونيس". بشكل عام، عرضت قناتا FOX وFS1 مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما يتم بث بعض المباريات على قناة ESPN أيضًا.

  • ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 للمنتخب الإنجليزي للسيدات

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقالمبارياتفالتعادلخفارق الأهدافالنقاط
    1إسبانيا6501+1815
    2إنجلترا6501+815
    3أيسلندا6204-96
    4أوكرانيا6006-170

    الفرق التي تحتل المراكز الثاني والثالث والرابع ستظل لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم عبر مباريات الملحق، حيث سيتم تصنيف الفرق التي تحتل المركزين الثاني والثالث.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالمكان
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب مردان، أنطاليا
    7 مارس12:30إنجلترا 2-0 أيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًأيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - مرحلة المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.