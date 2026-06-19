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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: جدول مباريات الجولة الافتتاحية، ومباريات الجولة الأخيرة، ومواعيد مباريات الديربي

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
مانشستر يونايتد
ليفربول
مانشستر سيتي
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فوريست
أستون فيلا
ليدز يونايتد
نيوكاسل يونايتد
برايتون
إيفرتون
فولهام
سندرلاند
بورنموث
برينتفورد
هال سيتي
إبسويتش تاون
كوفينتري سيتي
كريستال بالاس

تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-27

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: مباريات الجولة الافتتاحية

    تظل الآمال متقدة قبل أن تُركل الكرة لأول مرة في أجواء المنافسة الحامية، حيث تبدأ جميع الفرق من صفحة بيضاء. وتسود مشاعر التوتر والحماس بين جماهير الفرق المخلصة، وتنتاب نفس المشاعر أولئك المكلفين بمهمة النزول إلى الملعب — سواء كانت تلك الفرق المتمرسة ذات الخبرة الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الوجوه المألوفة العائدة إلى الساحة الكبرى بصفتها الوافدين الجدد إلى الدرجة الأولى.

    يواجه كوفنتري «اختبارًا صعبًا» مع انطلاق الموسم الجديد على ملعب الإمارات، في حين يواجه هال سيتي أيضًا «تحدٍ صعب» باستضافته لمانشستر يونايتد. وتعد رحلة ليفربول إلى ملعب سانت جيمس بارك مواجهة أخرى ملفتة للأنظار في الجولة الافتتاحية من المباريات

    التاريخ

    وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)

    المباراة

    21/08/2026

    20:00

    أرسنال ضد كوفنتري سيتي

    22/08/2026

    12:30

    هال سيتي ضد مانشستر يونايتد

    22/08/2026

    15:00

    إيفرتون ضد كريستال بالاس

    22/08/2026

    15:00

    إيبسويتش تاون ضد سندرلاند

    22/08/2026

    15:00

    نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد

    22/08/2026

    17:30

    برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير

    23/08/2026

    14:00

    برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا

    23/08/2026

    14:00

    مانشستر سيتي ضد بورنموث

    23/08/2026

    16:30

    نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

    24/08/2026

    20:00

    فولهام ضد تشيلسي


    • إعلان
  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: مواعيد مباريات الديربي

    من شمال لندن إلى الشمال الشرقي، تثير المنافسات الجغرافية والخلافات التاريخية اهتمامًا عالميًا وحماسًا محليًّا في كل موسم من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز. وستحتل العاصمة الإنجليزية، وميرسيسايد، ومانشستر، والفرق المتنافسة في منطقة تاين-وير، وويست ميدلاندز، مركز الصدارة على فترات منتظمة خلال موسم 2026-27.

    يلتقي جاران غرب لندن، تشيلسي وفولهام، في أول مباراة من سلسلة «Monday Night Football»، بينما يستضيف مانشستر يونايتد مانشستر سيتي في سبتمبر، ويتوجه ليفربول إلى ملعب «هيل ديكنسون» في نوفمبر، ويستضيف نيوكاسل سندرلاند في أوائل ديسمبر — في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي يواجه فيها توتنهام فريق أرسنال.

    التاريخ

    وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)

    المباراة

    24/08/2026

    20:00

    فولهام ضد تشيلسي

    12/09/2026

    15:00

    مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

    17/10/2026

    15:00

    برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس

    28/11/2026

    15:00

    إيفرتون ضد ليفربول

    05/12/2026

    15:00

    توتنهام هوتسبير ضد أرسنال

    05/12/2026

    15:00

    نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند

    12/12/2026

    15:00

    كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا

    30/01/2027

    15:00

    ليفربول ضد إيفرتون

    20/03/2027

    15:00

    مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

    10/04/2027

    15:00

    تشيلسي ضد فولهام

    24/04/2027

    15:00

    أستون فيلا ضد كوفنتري سيتي

    01/05/2027

    15:00

    أرسنال ضد توتنهام هوتسبير

    01/05/2027

    15:00

    سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد

    15/05/2027

    15:00

    كريستال بالاس ضد برايتون آند هوف ألبيون


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: مباريات الجولة الأخيرة

    من النادر أن يصل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الجولة الأخيرة دون أن تكون هناك رهانات معلقة على آخر 90 دقيقة من المباريات. سواء كان ذلك في سباق اللقب، أو معارك الهبوط، أو المنافسة على المراكز الأوروبية، فعادةً ما يكون هناك الكثير على المحك مع اقتراب نهاية أي موسم.

    ستلعب فرق كوفنتري وهال سيتي وإيبسويتش جميعها على أرضها مع اقتراب نهاية موسم 2026-27 في أواخر مايو، في حين قد يكون لدى أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي أسباب للاحتفال أمام جماهيرها.

    التاريخ

    وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)

    المباراة

    30/05/2027

    16:00

    أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون

    30/05/2027

    16:00

    أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير

    30/05/2027

    16:00

    تشيلسي ضد برينتفورد

    30/05/2027

    16:00

    كوفنتري سيتي ضد نوتنغهام فورست

    30/05/2027

    16:00

    كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد

    30/05/2027

    16:00

    هال سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

    30/05/2027

    16:00

    إيبسويتش تاون ضد إيفرتون

    30/05/2027

    16:00

    ليفربول ضد بورنموث

    30/05/2027

    16:00

    مانشستر يونايتد ضد فولهام

    30/05/2027

    16:00

    سندرلاند ضد مانشستر سيتي


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: من سيتوج باللقب؟

    أنهى أرسنال في موسم 2025-26 انتظاره الذي دام 22 عامًا للفوز بلقب البطولة، حيث تمكن فريق ميكيل أرتيتا أخيرًا من تجاوز خط النهاية بعد سلسلة من ثلاث مرات متتالية احتل فيها المركز الثاني. ويثق «المدفعجية» في أنهم سيكونون في الصدارة أو قريبين منها مرة أخرى عندما تُمنح الألقاب الكبرى.

    أما في مانشستر سيتي، فقد أنهى بيب جوارديولا مسيرته التي استمرت عقداً كاملاً على مقاعد البدلاء، ومن المتوقع أن يُكلف إنزو ماريسكا بالمهمة الصعبة المتمثلة في خلافة أحد أعظم المدربين في التاريخ. وسيكون الإيطالي حريصاً على ترك انطباع أول إيجابي.

    أما في أولد ترافورد، فقد حصل مايكل كاريك على عقد دائم، ويُعتبر أنه بعد إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح الفريق جاهزاً للمنافسة بقوة على أول لقب في الدوري الممتاز منذ تقاعد السير أليكس فيرجسون في عام 2013.

    تراجع ليفربول عن قمة الترتيب في الموسم الماضي، مما كلف آرني سلوت منصبه، وسيتطلع الفريق إلى أندوني إيراولا - بعد أدائه المثير للإعجاب في بورنموث - لإعادة الفريق إلى صدارة الترتيب، مع أمل أن يبرر اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بمبالغ طائلة إمكاناتهم وأسعارهم.

    أما تشيلسي، بقيادة تشابي ألونسو، فلن يواجه أي انشغالات أوروبية - وهو ما قد يكون في صالحه - في حين يتطلع أستون فيلا إلى الاستفادة من فوزه بدوري أوروبا الذي أنهى 30 عامًا من الجفاف في سجل الألقاب.

    أما توتنهام، الذي انجر إلى معارك الهبوط خلال الموسمين الماضيين، فيحتاج إلى إثبات أنه لا يزال جزءًا من «الستة الكبار» الأسطوريين، في حين يواجه فرانك لامبارد مهمة صعبة في كوفنتري إلى جانب فريقي هال سيتي وإيبسويتش اللذين صعدا حديثًا إلى الدوري.