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مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: جدول مباريات الجولة الافتتاحية، ومباريات الجولة الأخيرة، ومواعيد مباريات الديربي
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الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: مباريات الجولة الافتتاحية
تظل الآمال متقدة قبل أن تُركل الكرة لأول مرة في أجواء المنافسة الحامية، حيث تبدأ جميع الفرق من صفحة بيضاء. وتسود مشاعر التوتر والحماس بين جماهير الفرق المخلصة، وتنتاب نفس المشاعر أولئك المكلفين بمهمة النزول إلى الملعب — سواء كانت تلك الفرق المتمرسة ذات الخبرة الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الوجوه المألوفة العائدة إلى الساحة الكبرى بصفتها الوافدين الجدد إلى الدرجة الأولى.
يواجه كوفنتري «اختبارًا صعبًا» مع انطلاق الموسم الجديد على ملعب الإمارات، في حين يواجه هال سيتي أيضًا «تحدٍ صعب» باستضافته لمانشستر يونايتد. وتعد رحلة ليفربول إلى ملعب سانت جيمس بارك مواجهة أخرى ملفتة للأنظار في الجولة الافتتاحية من المباريات
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
21/08/2026
20:00
أرسنال ضد كوفنتري سيتي
22/08/2026
12:30
هال سيتي ضد مانشستر يونايتد
22/08/2026
15:00
إيفرتون ضد كريستال بالاس
22/08/2026
15:00
إيبسويتش تاون ضد سندرلاند
22/08/2026
15:00
نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد
22/08/2026
17:30
برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير
23/08/2026
14:00
برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا
23/08/2026
14:00
مانشستر سيتي ضد بورنموث
23/08/2026
16:30
نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
24/08/2026
20:00
فولهام ضد تشيلسي
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الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: مواعيد مباريات الديربي
من شمال لندن إلى الشمال الشرقي، تثير المنافسات الجغرافية والخلافات التاريخية اهتمامًا عالميًا وحماسًا محليًّا في كل موسم من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز. وستحتل العاصمة الإنجليزية، وميرسيسايد، ومانشستر، والفرق المتنافسة في منطقة تاين-وير، وويست ميدلاندز، مركز الصدارة على فترات منتظمة خلال موسم 2026-27.
يلتقي جاران غرب لندن، تشيلسي وفولهام، في أول مباراة من سلسلة «Monday Night Football»، بينما يستضيف مانشستر يونايتد مانشستر سيتي في سبتمبر، ويتوجه ليفربول إلى ملعب «هيل ديكنسون» في نوفمبر، ويستضيف نيوكاسل سندرلاند في أوائل ديسمبر — في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي يواجه فيها توتنهام فريق أرسنال.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
24/08/2026
20:00
فولهام ضد تشيلسي
12/09/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
17/10/2026
15:00
برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس
28/11/2026
15:00
إيفرتون ضد ليفربول
05/12/2026
15:00
توتنهام هوتسبير ضد أرسنال
05/12/2026
15:00
نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند
12/12/2026
15:00
كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا
30/01/2027
15:00
ليفربول ضد إيفرتون
20/03/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
10/04/2027
15:00
تشيلسي ضد فولهام
24/04/2027
15:00
أستون فيلا ضد كوفنتري سيتي
01/05/2027
15:00
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير
01/05/2027
15:00
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد
15/05/2027
15:00
كريستال بالاس ضد برايتون آند هوف ألبيون
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الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: مباريات الجولة الأخيرة
من النادر أن يصل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الجولة الأخيرة دون أن تكون هناك رهانات معلقة على آخر 90 دقيقة من المباريات. سواء كان ذلك في سباق اللقب، أو معارك الهبوط، أو المنافسة على المراكز الأوروبية، فعادةً ما يكون هناك الكثير على المحك مع اقتراب نهاية أي موسم.
ستلعب فرق كوفنتري وهال سيتي وإيبسويتش جميعها على أرضها مع اقتراب نهاية موسم 2026-27 في أواخر مايو، في حين قد يكون لدى أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي أسباب للاحتفال أمام جماهيرها.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
30/05/2027
16:00
أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون
30/05/2027
16:00
أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير
30/05/2027
16:00
تشيلسي ضد برينتفورد
30/05/2027
16:00
كوفنتري سيتي ضد نوتنغهام فورست
30/05/2027
16:00
كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد
30/05/2027
16:00
هال سيتي ضد نيوكاسل يونايتد
30/05/2027
16:00
إيبسويتش تاون ضد إيفرتون
30/05/2027
16:00
ليفربول ضد بورنموث
30/05/2027
16:00
مانشستر يونايتد ضد فولهام
30/05/2027
16:00
سندرلاند ضد مانشستر سيتي
- Getty/GOAL
الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: من سيتوج باللقب؟
أنهى أرسنال في موسم 2025-26 انتظاره الذي دام 22 عامًا للفوز بلقب البطولة، حيث تمكن فريق ميكيل أرتيتا أخيرًا من تجاوز خط النهاية بعد سلسلة من ثلاث مرات متتالية احتل فيها المركز الثاني. ويثق «المدفعجية» في أنهم سيكونون في الصدارة أو قريبين منها مرة أخرى عندما تُمنح الألقاب الكبرى.
أما في مانشستر سيتي، فقد أنهى بيب جوارديولا مسيرته التي استمرت عقداً كاملاً على مقاعد البدلاء، ومن المتوقع أن يُكلف إنزو ماريسكا بالمهمة الصعبة المتمثلة في خلافة أحد أعظم المدربين في التاريخ. وسيكون الإيطالي حريصاً على ترك انطباع أول إيجابي.
أما في أولد ترافورد، فقد حصل مايكل كاريك على عقد دائم، ويُعتبر أنه بعد إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح الفريق جاهزاً للمنافسة بقوة على أول لقب في الدوري الممتاز منذ تقاعد السير أليكس فيرجسون في عام 2013.
تراجع ليفربول عن قمة الترتيب في الموسم الماضي، مما كلف آرني سلوت منصبه، وسيتطلع الفريق إلى أندوني إيراولا - بعد أدائه المثير للإعجاب في بورنموث - لإعادة الفريق إلى صدارة الترتيب، مع أمل أن يبرر اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بمبالغ طائلة إمكاناتهم وأسعارهم.
أما تشيلسي، بقيادة تشابي ألونسو، فلن يواجه أي انشغالات أوروبية - وهو ما قد يكون في صالحه - في حين يتطلع أستون فيلا إلى الاستفادة من فوزه بدوري أوروبا الذي أنهى 30 عامًا من الجفاف في سجل الألقاب.
أما توتنهام، الذي انجر إلى معارك الهبوط خلال الموسمين الماضيين، فيحتاج إلى إثبات أنه لا يزال جزءًا من «الستة الكبار» الأسطوريين، في حين يواجه فرانك لامبارد مهمة صعبة في كوفنتري إلى جانب فريقي هال سيتي وإيبسويتش اللذين صعدا حديثًا إلى الدوري.