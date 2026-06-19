Getty/GOAL
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: الجداول الكاملة لآرسنال حامل اللقب، ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي المرشحة للفوز باللقب
- Getty
مباريات آرسنال للموسم 2026-27
أنهى فريق «الغانرز» في موسم 2025-26 انتظاره الذي دام 22 عامًا للفوز بلقب الدوري، حيث حصد أول لقب له في الدوري الممتاز منذ عهد فريق «اللاهزمون» الأسطوري في موسم 2003-04. وسيبدأ الفريق العملاق من شمال لندن، الذي تعرض أيضًا للهزيمة في نهائيات كأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مسيرته نحو تحقيق المزيد من الألقاب الكبرى بمباراة على أرضه أمام فريق كوفنتري الصاعد حديثًا، في المباراة الافتتاحية التي ستُقام مساء الجمعة.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
21/08/2026
20:00
أرسنال ضد كوفنتري سيتي
29/08/2026
15:00
أستون فيلا ضد أرسنال
05/09/2026
15:00
أرسنال ضد تشيلسي
12/09/2026
15:00
سندرلاند ضد أرسنال
19/09/2026
15:00
برايتون آند هوف ألبيون ضد أرسنال
10/10/2026
15:00
أرسنال ضد ليدز يونايتد
17/10/2026
15:00
نوتنغهام فورست ضد أرسنال
24/10/2026
15:00
أرسنال ضد إيفرتون
31/10/2026
15:00
ليفربول ضد أرسنال
07/11/2026
15:00
أرسنال ضد هال سيتي
21/11/2026
15:00
نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال
28/11/2026
15:00
أرسنال ضد مانشستر سيتي
02/12/2026
20:00
برينتفورد ضد أرسنال
05/12/2026
15:00
توتنهام هوتسبير ضد أرسنال
12/12/2026
15:00
أرسنال ضد بورنموث
19/12/2026
15:00
أرسنال ضد مانشستر يونايتد
26/12/2026
15:00
كريستال بالاس ضد أرسنال
30/12/2026
20:00
فولهام ضد أرسنال
02/01/2027
15:00
أرسنال ضد إيبسويتش تاون
06/01/2027
20:00
أرسنال ضد برينتفورد
16/01/2027
15:00
هال سيتي ضد أرسنال
23/01/2027
15:00
أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
30/01/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد أرسنال
06/02/2027
15:00
أرسنال ضد ليفربول
10/02/2027
20:00
إيبسويتش تاون ضد أرسنال
20/02/2027
15:00
أرسنال ضد فولهام
27/02/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد أرسنال
03/03/2027
20:00
أرسنال ضد كريستال بالاس
13/03/2027
15:00
تشيلسي ضد أرسنال
20/03/2027
15:00
أرسنال ضد سندرلاند
10/04/2027
15:00
كوفنتري سيتي ضد أرسنال
17/04/2027
15:00
أرسنال ضد أستون فيلا
24/04/2027
15:00
بورنموث ضد أرسنال
01/05/2027
15:00
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير
08/05/2027
15:00
ليدز يونايتد ضد أرسنال
15/05/2027
15:00
أرسنال ضد نوتنغهام فورست
23/05/2027
15:00
إيفرتون ضد أرسنال
30/05/2027
16:00
أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون
- GOAL
مباريات مانشستر يونايتد للموسم 2026-27
بعد انتهاء التجربة الفاشلة مع روبن أموريم، استعاد «الشياطين الحمر» توازنهم بأسلوب رائع تحت قيادة مايكل كاريك — حيث حصدوا المركز الثالث، وتأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، وحصل مدربهم المؤقت على عقد دائم. وبعد أن وُصفوا بأنهم منافسون محتملون على اللقب، سيستهل مانشستر يونايتد موسم 2026-27 بمباراة خارج أرضه أمام هال سيتي، الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
22/08/2026
12:30
هال سيتي ضد مانشستر يونايتد
29/08/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون
05/09/2026
15:00
إيفرتون ضد مانشستر يونايتد
12/09/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
19/09/2026
15:00
فولهام ضد مانشستر يونايتد
10/10/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
17/10/2026
15:00
ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد
24/10/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد بورنموث
31/10/2026
15:00
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
07/11/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
21/11/2026
15:00
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
28/11/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد برينتفورد
02/12/2026
20:00
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد
05/12/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي
12/12/2026
15:00
كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد
19/12/2026
15:00
أرسنال ضد مانشستر يونايتد
26/12/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد نوتنغهام فورست
30/12/2026
20:00
مانشستر يونايتد ضد سندرلاند
02/01/2027
15:00
برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتد
06/01/2027
20:00
مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
16/01/2027
15:00
أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد
23/01/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد ليفربول
30/01/2027
15:00
برينتفورد ضد مانشستر يونايتد
06/02/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي
10/02/2027
20:00
مانشستر يونايتد ضد برايتون وهوف ألبيون
20/02/2027
15:00
نوتنغهام فورست ضد مانشستر يونايتد
27/02/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد أرسنال
03/03/2027
20:00
سندرلاند ضد مانشستر يونايتد
13/03/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد إيفرتون
20/03/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
10/04/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد هال سيتي
17/04/2027
15:00
إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد
24/04/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس
01/05/2027
15:00
كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد
08/05/2027
15:00
بورنموث ضد مانشستر يونايتد
15/05/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد
23/05/2027
15:00
توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد
30/05/2027
16:00
مانشستر يونايتد ضد فولهام
- Getty
مباريات ليفربول للموسم 2026-27
تم إعفاء آرني سلوت من مهامه التدريبية بعد مرور 12 شهراً على فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحذو المدرب الهولندي حذو «الملك المصري» محمد صلاح في مغادرة النادي. ويتولى أندوني إيراولا الآن زمام الأمور في أنفيلد، ومن المقرر أن تشهد أول مباراة رسمية له على رأس الفريق رحلة صعبة للريدز إلى سانت جيمس بارك لخوض مواجهة مثيرة مع نيوكاسل.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
23/08/2026
16:30
نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
29/08/2026
15:00
ليفربول ضد نوتنغهام فورست
05/09/2026
15:00
إيبسويتش تاون ضد ليفربول
12/09/2026
15:00
ليفربول ضد فولهام
19/09/2026
15:00
بورنموث ضد ليفربول
10/10/2026
15:00
ليفربول ضد مانشستر سيتي
17/10/2026
15:00
برينتفورد ضد ليفربول
24/10/2026
15:00
ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون
31/10/2026
15:00
ليفربول ضد أرسنال
07/11/2026
15:00
كريستال بالاس ضد ليفربول
21/11/2026
15:00
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
28/11/2026
15:00
إيفرتون ضد ليفربول
02/12/2026
20:00
ليفربول ضد سندرلاند
05/12/2026
15:00
تشيلسي ضد ليفربول
12/12/2026
15:00
ليفربول ضد ليدز يونايتد
19/12/2026
15:00
ليفربول ضد توتنهام هوتسبير
26/12/2026
15:00
هال سيتي ضد ليفربول
30/12/2026
20:00
أستون فيلا ضد ليفربول
02/01/2027
15:00
ليفربول ضد كوفنتري سيتي
06/01/2027
20:00
سندرلاند ضد ليفربول
16/01/2027
15:00
ليفربول ضد كريستال بالاس
23/01/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد ليفربول
30/01/2027
15:00
ليفربول ضد إيفرتون
06/02/2027
15:00
أرسنال ضد ليفربول
10/02/2027
20:00
كوفنتري سيتي ضد ليفربول
20/02/2027
15:00
ليفربول ضد هال سيتي
27/02/2027
15:00
توتنهام هوتسبير ضد ليفربول
03/03/2027
20:00
ليفربول ضد أستون فيلا
13/03/2027
15:00
ليفربول ضد إيبسويتش تاون
20/03/2027
15:00
فولهام ضد ليفربول
10/04/2027
15:00
ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد
17/04/2027
15:00
نوتنغهام فورست ضد ليفربول
24/04/2027
15:00
ليدز يونايتد ضد ليفربول
01/05/2027
15:00
ليفربول ضد تشيلسي
08/05/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد ليفربول
15/05/2027
15:00
ليفربول ضد برينتفورد
23/05/2027
15:00
برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربول
30/05/2027
16:00
ليفربول ضد بورنموث
- Getty
مباريات مانشستر سيتي للموسم 2026-27
بعد فوزه بـ 20 لقبًا على مدار 10 سنوات لا تُنسى، يدخل مانشستر سيتي حقبة ما بعد بيب جوارديولا. ويستعد إنزو ماريسكا، الذراع الأيمن السابق للمدرب الكتالوني، لتولي زمام الأمور ومواجهة التحدي المتمثل في البناء على أساس من أروع ما يكون. ويستهل حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو الموسم الجديد في إطار جولة «سوبر صنداي» بمباراة على أرضه أمام بورنموث.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
23/08/2026
14:00
مانشستر سيتي ضد بورنموث
29/08/2026
15:00
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
05/09/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي
12/09/2026
15:00
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
19/09/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد سندرلاند
10/10/2026
15:00
ليفربول ضد مانشستر سيتي
17/10/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون
24/10/2026
15:00
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
31/10/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون
07/11/2026
15:00
نوتنغهام فورست ضد مانشستر سيتي
21/11/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد فولهام
28/11/2026
15:00
أرسنال ضد مانشستر سيتي
02/12/2026
20:00
مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد
05/12/2026
15:00
برينتفورد ضد مانشستر سيتي
12/12/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد تشيلسي
19/12/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد هال سيتي
26/12/2026
15:00
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي
30/12/2026
20:00
إيفرتون ضد مانشستر سيتي
02/01/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير
06/01/2027
20:00
ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي
16/01/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست
23/01/2027
15:00
برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتي
30/01/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد أرسنال
06/02/2027
15:00
فولهام ضد مانشستر سيتي
10/02/2027
20:00
توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي
20/02/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد
27/02/2027
15:00
هال سيتي ضد مانشستر سيتي
03/03/2027
20:00
مانشستر سيتي ضد إيفرتون
13/03/2027
15:00
كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتي
20/03/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
10/04/2027
15:00
بورنموث ضد مانشستر سيتي
17/04/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس
24/04/2027
15:00
تشيلسي ضد مانشستر سيتي
01/05/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد برينتفورد
08/05/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد ليفربول
15/05/2027
15:00
إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي
23/05/2027
15:00
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا
30/05/2027
16:00
سندرلاند ضد مانشستر سيتي
- Getty
مباريات تشيلسي للموسم 2026-27
عاد تشابي ألونسو إلى كرة القدم الإنجليزية في ستامفورد بريدج، حيث أصبح لاعب خط الوسط السابق في ليفربول والمدرب السابق لريال مدريد، الفائز بكأس العالم، أحدث من يمر عبر «الباب الدوار» في تشيلسي. وسيكون الإسباني تحت ضغط لتحقيق تحول فوري في حظوظ الفريق الذي سيغيب عن المسابقات الأوروبية في موسم 2026-27. ويستهل «البلوز» الموسم في أول مباراة من سلسلة «مونداي نايت فوتبول» عندما يواجهون فولهام في ديربي غرب لندن.
التاريخ
وقت انطلاق المباراة (بتوقيت غرينتش)
المباراة
24/08/2026
20:00
فولهام ضد تشيلسي
29/08/2026
15:00
تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون
05/09/2026
15:00
أرسنال ضد تشيلسي
12/09/2026
15:00
تشيلسي ضد هال سيتي
19/09/2026
15:00
برينتفورد ضد تشيلسي
10/10/2026
15:00
تشيلسي ضد بورنموث
17/10/2026
15:00
إيفرتون ضد تشيلسي
24/10/2026
15:00
تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير
31/10/2026
15:00
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
07/11/2026
15:00
سندرلاند ضد تشيلسي
21/11/2026
15:00
تشيلسي ضد ليدز يونايتد
28/11/2026
15:00
نوتنغهام فورست ضد تشيلسي
02/12/2026
20:00
تشيلسي ضد كريستال بالاس
05/12/2026
15:00
تشيلسي ضد ليفربول
12/12/2026
15:00
مانشستر سيتي ضد تشيلسي
19/12/2026
15:00
تشيلسي ضد أستون فيلا
26/12/2026
15:00
كوفنتري سيتي ضد تشيلسي
30/12/2026
20:00
إيبسويتش تاون ضد تشيلسي
02/01/2027
15:00
تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد
06/01/2027
20:00
كريستال بالاس ضد تشيلسي
16/01/2027
15:00
تشيلسي ضد سندرلاند
23/01/2027
15:00
ليدز يونايتد ضد تشيلسي
30/01/2027
15:00
تشيلسي ضد نوتنغهام فورست
06/02/2027
15:00
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي
10/02/2027
20:00
نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي
20/02/2027
15:00
تشيلسي ضد إيبسويتش تاون
27/02/2027
15:00
أستون فيلا ضد تشيلسي
03/03/2027
20:00
تشيلسي ضد كوفنتري سيتي
13/03/2027
15:00
تشيلسي ضد أرسنال
20/03/2027
15:00
هال سيتي ضد تشيلسي
10/04/2027
15:00
تشيلسي ضد فولهام
17/04/2027
15:00
برايتون وهوف ألبيون ضد تشيلسي
24/04/2027
15:00
تشيلسي ضد مانشستر سيتي
01/05/2027
15:00
ليفربول ضد تشيلسي
08/05/2027
15:00
توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي
15/05/2027
15:00
تشيلسي ضد إيفرتون
23/05/2027
15:00
بورنموث ضد تشيلسي
30/05/2027
16:00
تشيلسي ضد برينتفورد