درس قمة يوفنتوس: لا تتنازل عن الشرط الأول يا مودريتش .. والإصابة تؤكد أنك لست مجرد "نجم ميلان"!

قمة تكتيكية شديدة الحذر، مباراة شطرنج، بين شيخين كبيرين، مدرستين في الكرة، ماسميليانو أليجري ولوتشيانو سباليتي، ومواجهة لم تشهد أهدافًا، لتنتهي بالتعادل السلبي بين ميلان ويوفنتوس، في قلب السان سيرو، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

الشباك خاوية، والمستفيد الأكبر بالطبع إنتر ونابولي، الأول بات الفوز بلقب الكالتشيو بالنسبة له مسألة وقت، والثاني يضمن الانفراد بالوصافة من أجل حلم التأهل الأوروبي.

الأمير الأربعيني لوكا مودريتش، خاض معركة الوسط، وتعليمات سباليتي واضحة، لتقطعوا الكرة عن الوصول إليه، لأنه لو وجد المساحة، فإنه لن يجد معاناة في نثر سحره فوق أرض الميدان.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء ميلان ويوفنتوس، وما قدمه مودريتش في أرض السان سيرو..