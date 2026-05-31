محمود خالد

القروش ليسوا لقمة سهلة: كاب فيردي توجه رسالة للسعودية بثلاثية صربيا قبل كأس العالم!

كاب فيردي توجه رسالة إنذار قبل مونديال أمريكا الشمالية..

مخطئ من يظن أن منتخب كاب فيردي سيكون لقمة سائغة في كأس العالم، فرغم تواجده في مجموعة صعبة، تضم السعودية وإسبانيا وأوروجواي، إلا أن "القروش الزرقاء" قررت أن توجه رسالة شديدة اللهجة، قبل المونديال.

منتخب الرأس الأخضر، نجح في تحقيق انتصار كبير على صربيا، بنتيجة (3-0)، على ملعب دو ريتسيلو بمدينة لشبونة، حيث جاءت الثلاثية عن طريق كيفين لينيني ولاروس دوارتي وبينشيمول في الدقائق 11 و59 و63.

صحيح أن المنتخب الصربي خاض المواجهة بدون أبرز نجومه، مثل فلاهوفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كوستيتش، يوفيتش، أليكساندر ميتروفيتش، إلا أن ذلك لم يمنع من تلقيه هزيمة ثقيلة، في وجود لاعبين من ذوي الخبرة في ملاعب القارة العجوز، أبرزهم مدافع ميلان، ستراهينيا بافلوفيتش.

  • لعبة الهدف الثالث

    وأظهر الهدف الثالث الذي أحرزه "البديل" بينشيمول، مهاجم أكرون توجلياتي، قدرة الفريق على تدرج اللعب من الخلف، والنجاح في الاختراق من العمق، والتنقل بين بينية كابارال إلى لاروس دوارتي، ومن ثم العرضية إلى بينشيمول، ليضعها في شباك الحارس ستانكوفيتش.

  Kyrgyzstan v Saudi Arabia: Group F - AFC Asian Cup

    رسالة إنذار للسعودية

    ووجه منتخب كاب فيردي، رسالة تحذيرية إلى منافسيه في المجموعة الثامنة بكأس العالم، ما بين السعودية وإسبانيا وأوروجواي.

    في تقرير نشرناه بعنوان "كاب فيردي.. الحياة داخل فوهة البركان ومنتخب يبحث عن تفجير المفاجآت في المونديال"، تحدثنا عن نقاط قوة المنتخب الإفريقي الذي أثبت بأنه منافس لا يستهان به، وأن حياة القروش الزرقاء، بين مخاطر البراكين، تؤكد قدرتهم على مجابهة الأزمات، بسلاح النجوم المحترفين في أوروبا.

    ورغم أن كأس العالم لها حسابات مختلفة، إلا أن فوز كاب فيردي، ربما حمل رسالة تحذيرية خاصة من قلب الملعب، إلى المنتخب السعودي الذي خسر أمام صربيا، بهدفين لهدف، في معسكر مارس الماضي، والتي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لتسفر بعدها عن إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، والعمل على تشكيل هوية جديدة للأخضر مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

  • رحلة تحدٍّ ومؤشرات مونديال قطر

    وأثبت منتخب كاب فيردي بأن تأهله إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليس بمحض الصدفة، أو بلعبة الحظ، بل إن المؤشرات كانت تؤكد بأن أسهم القروش في تصاعد، منذ مشاركتهم في تصفيات مونديال قطر، حيث قدموا مستويات مميزة ضد نيجيريا آنذاك، قبل أن يتعادلوا بهدف لمثله، ويضيع حلمهم في التأهل بالجولة الأخيرة.

    أبناء الأرخبيل الذي يضم حوالي نصف مليون نسمة، كتبوا التاريخ بالتأهل الأول إلى كأس العالم 2026، بعد تحقيق خمسة انتصارات من أصل 5 مباريات، في رحلة التصفيات، دون استقبال أي هدف، فيما كان الفوز على إسواتيني بثلاثية نظيفة، كفيلًا بأن يتواجدوا في البطولة العالمية، علمًا بأن "القروش الزرقاء"، تمكنوا من التأهل عبر مجموعة صعبة كانت تضم الكاميرون وأنجولا.

    رحلة المجد كتبها "القائد" بيدرو ليتاو بريتو، أو "بوبيستا"، الذي كان قائد المنتخب ومدافعه السابق، وخاض تجارب احترافية في أنجولا وإسبانيا والبرتغال.

    ومنذ توليه قيادة منتخب كاب فيردي، في عام 2020، كان هدفه واضحًا، بأن يتأهل إلى كأس العالم، وهذا ما تحقق بفضل الذكاء التكتيكي، وهوية قائمة على الصلابة الدفاعية والانضباط، وتنفيذ التحولات الهجومية المرتدة ببراعة.

    مجموعة المونديال

    ومن المقرر أن يستهل منتخب كاب فيردي مشواره في كأس العالم 2026، بملاقاة إسبانيا، بطل اليورو، وأحد أقوى المرشحين للقب، في افتتاحية مشوار المنتخبين في الخامس عشر من يونيو، فيما يواجه أوروجواي، بالجولة الثانية، في 22 يونيو، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة السعودية، فجر يوم السابع والعشرين من الشهر المُقبل.

    ومن المقرر أن يتأهل المتأهل والوصيف، في المجموعات الـ12، مع أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، إلى دور الـ32 من المونديال.