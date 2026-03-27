سقوط الأخضر في محيط الرعب "المصري": كاب فيردي لم يعد مضمونًا .. صدق رينارد وصلاح "الغائب" يعيد تساؤلات رونالدو!

رغم كونها مباراة ودية، ولكن لم يكن أشد المتشائمين بالأخضر، والمتفائلين بالفراعنة، أن يتوقع هذا الانتصار الكبير لمنتخب مصر على السعودية بنتيجة (4-0)، في المباراة الودية التي أقيمت في معقل الإنماء بجدة، ضمن أسبوع الفيفا.

المنتخب المصري سيطر على المباراة طولًا وعرضًا، واكتسح الأخضر برباعية جاءت عن طريق إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش، في الدقائق 4 و16 و44 و56 من عمر المباراة.

ونجحت كتيبة حسام حسن، في تحقيق انتصار مثير، في غياب نجم ليفربول، القائد محمد صلاح، وبالمثل لم يتواجد سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، حيث غاب الثنائي عن المواجهة الودية، بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب السعودية، ودية جديدة أمام صربيا، الثلاثاء، بينما يلعب منتخب مصر ودية أمام إسبانيا، تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2026.

