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Cope Del Rey Sporting Hortalezasocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

فيديو | "وجدنا سلاحًا أبيض" .. أحداث شغب تلغي مباراة في كأس ملك إسبانيا وخروج وسط حراسة أمنية!

كأس ملك إسبانيا

ماذا حدث؟

بينما تشق أندية الدوريات الصغرى، طريقها نحو مقارعة الكبار، في بطولة كأس ملك إسبانيا، حلّت مباراة في الدور التمهيدي بين أتلتيكو أونيون جيمار وسبورتنج دي هورتاليزا، محل حديث عالمي، بعدما تم تعليق المباراة، بسبب أحداث اشتباكات، وروايات متضاربة حول العثور على أسلحة، والاعتداء على اللاعبين.

وكان نادي سبورتنج هورتاليزا، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف أحرز ألفريدو ألهامبرا، من ركلة جزاء، فيما كان الفريقان يتأهبان لمباراة الإياب، اليوم، قبل أن يتم تعليق المباراة.

  • ماذا حدث؟

    ورغم أن نادي هورتاليزا، أصرّ على خوض مباراة الإياب، إلا أن النادي المدريدي أخطر الاتحاد الإسباني، بأن لاعبيه وأفراد أسرهم قد تلقوا تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما شهد فندق إقامة الفريق، إطلاق مفرقعات نارية في محيطه، خلال ساعة متأخرة من الليل.

    وبحسب رواية صحيفة "آس" الإسبانية، فإن شكاوى من سبورتنج هوتاليزا أكدت حدوث اعتداءات على الجهاز الفني من قِبل المنافس، كما تم إلقاء الحجارة والبيض على حافلة الفريق، وبعض السكاكين أيضًا، ورغم ذلك، إلا أنهم قرروا خوض المواجهة.

  • النقطة الفاصلة

    في المقابل، جاءت النقطة الفاصلة حينما تعرض لاعبو فريق هورتاليزا، للضرب بالزجاجات، قبل أن يقرروا العودة إلى غرفة الملابس.

    وجاءت الرواية من قِبل الفريق الضيف "كان هناك لاعبون محطمون، وأقاربهم يتصلون بهم قلقين. بعد 20 دقيقة، لم يعد بإمكاننا اللعب، الأمر كان مؤسفًا، عندما ترى وجوه اللاعبين، لا تصدق ما تراه، الحكم أخبرنا بأنه لا يمكن اللعب بهذه الطريقة، وتم اعتبار المباراة ملغاة".

    وعقب تعليق المباراة، توجهت بعثة هورتاليزا خارج الملعب، تحت حراسة أمنية، على أن تعود إلى مدريد، دون معرفة مصير الفريق في المسابقة، فيما علق أفراد من الفريق "نحن نخسر الكثير، لكن هناك أمور أكثر قيمة بكثير، نحن لا نتقاضى أي أخر، نكون مفعمين بالأمل ثم يحدث ذلك".

  • حوادث الاعتداء

    من جانبه، ذكر إيثامي دياز، مدرب فريق جيمار، في مقابلة مع قناة تليفزيونية، في أرض الملعب، بأن الأجواء كانت متوترة، لأن الفريق عانى من تلك الأمور أيضًا عندما توجه لخوض مباراة الذهاب، مضيفًا "هذه هي كرة القدم، طالما لم يحدث أي أذى جسدي، ولم يؤثر ذلك على اللاعبين داخل الملعب، فإن الأجواء ستبقى كما هي، يقولون إنهم خائفون من أعداد الجماهير الكبيرة والصراخ الشديد، ولا يريدون المشاركة، حسنًا. إذا لم يرغبوا في المشاركة، فالقواعد معروفة.

    وبشأن الرد على حوادث الاعتداء على الفريق الضيف، قال دياز إن أحد أعضاء الجهاز الفني لفريقه، قد تعرض أيضًا لإلقاء زجاجة بلاستيكية فارغة عليه، كما أنه هو شخصيًا، قد تم الاعتداء عليه من قِبل أحد أفراد جهاز هورتاليزا، عندما كان بمفرده.

    وأضاف "إنها مسألة بين الجهازين الفنيين، لقد تم الاعتداء عليّ، ولكني لا أبالي، لن أعود إلى منزلي، لمجرد الاعتداء، أريد لعب كرة قدم، واللاعبون مستعدون لذلك، هناك إجراءات أمنية، وتم استدعاء المزيد من أفراد الأمن، لضمان إقامة المباراة، كما أن الحكام يعتبرون الإجراءات الأمنية ملائمة وصالحة. إذا لم يرغبوا في المشاركة، فإن اللوائح موجودة لسبب ما.


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