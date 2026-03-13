Getty/GOAL
مباراة على أرض إسبانيا! قد تقام المباراة النهائية مع الأرجنتين في ملعب سانتياغو برنابيو بعد إلغاء خطة قطر بسبب الصراع في الشرق الأوسط
سباق مع الزمن في مدريد
كان من المقرر في البداية أن تقام المباراة المرموقة بين ملوك أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدوحة. لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الضربات الإيرانية على قواعد داخل البلاد وتصاعد التوترات الإقليمية بشكل عام، جعل الخطة الأصلية غير قابلة للتنفيذ. مع بقاء أسبوعين فقط على موعد انطلاق المباراة، يعمل المنظمون بلا كلل لإيجاد بديل مناسب. حصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) على موافقة ريال مدريد والسلطات المحلية لاستضافة المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو. ومع ذلك، يواجه الاقتراح عقبة كبيرة: فقد أبدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) معارضته لفكرة اللعب في ما يعتبره بيئة "محلية" للمنتخب الإسباني، معربًا عن مخاوفه من احتمال فقدان الحياد التنافسي.
التفاوض حول رواية "الزائر"
في برنامج El Larguero، أوضح الصحفي إستيبان إيدول أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) يشعر أن اللعب في مدريد سيضع المنتخب الأرجنتيني في وضع غير عادل. وقد أدى هذا الشعور إلى وصول المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأمريكي لكرة القدم (CONMEBOL) إلى طريق مسدود، حيث أضاف مصدر مطلع في الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أنه لا يوجد اتفاق مبرم، مما يعرض المباراة لخطر الإلغاء تمامًا.
استكشاف الأرضية المحايدة والتأخيرات
مع إثارة اقتراح برنابيو للانقسام، ظهرت ثلاثة مسارات مختلفة لإنقاذ المباراة. الأول هو تأجيلها مرة أخرى إلى وقت لاحق من العام، على الرغم من أن الجدول الدولي المزدحم يجعل ذلك صعبًا. الخيار الثاني يتضمن اختيار موقع أوروبي محايد تقليدي، مع النظر حاليًا في لندن ولشبونة وروما كحلول وسط محتملة. الخيار الثالث والأكثر جذرية هو اقتراح الأرجنتين المضاد باستضافة المباراة في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس - وهي خطوة يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها مناورة تكتيكية في المفاوضات. تواجه إسبانيا مخاطر كبيرة؛ فالمدرب لويس دي لا فوينتي حريص على إقامة المباراة من أجل اختبار فريقه ضد بطل العالم، لا سيما في ظل عدم اليقين الذي يحيط بمباراة ودية ثانوية ضد مصر في قطر.
قرار حاسم بالنسبة لدي لا فوينتي
إذا تم تأجيل أو إلغاء نهائي كأس العالم رسميًا، فستواجه إسبانيا كابوسًا لوجستيًا في تأمين منافسين من الدرجة الأولى خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وقد وُعد دي لا فوينتي بإقامة مباراتين، لكن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتين أو مصر يترك الفريق في حالة من عدم اليقين. تظل أولوية الأرجنتين هي حماية نزاهة المباراة مع ضمان عدم تعرض لاعبيها المخضرمين لرحلات سفر غير ضرورية أو بيئات معادية.
