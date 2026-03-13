مباراة على أرض إسبانيا! قد تقام المباراة النهائية مع الأرجنتين في ملعب سانتياغو برنابيو بعد إلغاء خطة قطر بسبب الصراع في الشرق الأوسط

مع إثارة اقتراح برنابيو للانقسام، ظهرت ثلاثة مسارات مختلفة لإنقاذ المباراة. الأول هو تأجيلها مرة أخرى إلى وقت لاحق من العام، على الرغم من أن الجدول الدولي المزدحم يجعل ذلك صعبًا. الخيار الثاني يتضمن اختيار موقع أوروبي محايد تقليدي، مع النظر حاليًا في لندن ولشبونة وروما كحلول وسط محتملة. الخيار الثالث والأكثر جذرية هو اقتراح الأرجنتين المضاد باستضافة المباراة في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس - وهي خطوة يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها مناورة تكتيكية في المفاوضات. تواجه إسبانيا مخاطر كبيرة؛ فالمدرب لويس دي لا فوينتي حريص على إقامة المباراة من أجل اختبار فريقه ضد بطل العالم، لا سيما في ظل عدم اليقين الذي يحيط بمباراة ودية ثانوية ضد مصر في قطر.