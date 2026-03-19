مباراة راكوف - فيورنتينا مباشرة، التشكيلات الرسمية: عودة كين، وغياب دي خيا

راكوف - فيورنتينا 0-0

الهدافون:





راكوف (3-4-2-1): زيتش؛ تودور، راكوفيتان، سفارناس؛ أمياو، ريبكا، ستروسكي، جان كارلوس؛ ماكوتش؛ برونيس، لوبيز. المدرب: تومتشيك

فيورنتينا (4-3-3): كريستنسن؛ دودو، بونغراسيتش، كوموزو، باريزي؛ ندور، فاجيولي، فابيان؛ هاريسون، كين، فازيني. المدرب: فانولي





الحكم: مونويرا

اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء:

المطرودون: