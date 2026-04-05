في يوم الأحد الذي يصادف عيد الفصح، تتجه الأضواء نحو مباراة إنتر وروما، وهي إحدى المباريات الكبرى في الجولة 31 من الدوري، إلى جانب المباراة المؤجلة التي ستقام غداً مساءً بين نابولي وميلان. في قلب دفاع النيرازوري، يؤكد كريستيان تشيفو مرة أخرىعلى أليساندرو باستوني، وعند الإعلان عن تشكيلة الفريق، انطلق صيحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في سان سيرو، في إشارة واضحة للتضامن مع المدافع المولود عام 1999 الذي يمر بفترة صعبة، وقد أصبح في الأيام الأخيرة محور بعض النقاشات بسبب أدائه مع المنتخب الوطني. ثم، عندما استبدله تشيفو في الدقيقة 58 عند النتيجة 4-1 لصالح النيرازوري بإدخال دارميان، وقف الجمهور في سان سيرو تحية له ورددوا هتاف "أليساندرو باستوني أوليه".