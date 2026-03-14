Goal.com
مباشر
FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP
Gabriele Stragapede

ترجمه

مباراة إنتر وأتالانتا، التلامس بين سكالفيني وفراتيسي يثير الجدل. ماريلي: "لقد لمس ساقه، لكنها كانت لمسة خفيفة للغاية. حادثة ذاتية وقابلة للتفسير، وكان قرار الحكم صائباً"

احتجاجات شديدة من جانب فريق «نيرازوري» على التلامس الذي حدث داخل منطقة الجزاء بين سكالفيني وفراتيسي، والذي أثار شكوكاً عديدة.

أنتزع أتالانتا تعادلاً في اللحظات الأخيرة أمام إنتر: انتهت المباراة في سان سيرو بنتيجة 1-1، بفضل هدف نيكولا كرستوفيتش الذي عادل النتيجة بعد الهدف الذي سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الشوط الأول.

مباراة أثارت العديد من الجدل، خاصة في الدقائق الأخيرة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي: فكل من هدف التعادل الذي سجله لاعب ليتشي السابق وحادثة التلامس بين فراتيسي وسكالفيني تفتح الباب أمام العديد من التفسيرات.

ولكن دعونا نلخص ما حدث في ختام هذه الجولة من الدوري الإيطالي ونحاول فهم، من خلال كلمات الخبراء، كل تفاصيل حادثة الاحتكاك.

  • الحلقة

     نحن الآن في الدقيقة 87 من المباراة بين إنتر وأتالانتا. فرصة هجومية للفريق الذي يقوده كريستيان تشيفو، الذي يحاول رفع وتيرة اللعب والانقضاض على دفاع بيرغامو سعياً وراء هدف التقدم والفوز المحتمل.

    تصل كرة رائعة داخل منطقة جزاء أتالانتا، فيندفع إليها كل من فراتيسي وسكالفيني: وفقًا للصور التي تزودنا بها DAZN مباشرةً، ومن خلال الإعادة المتكررة، يسبق لاعب إنتر المدافع رافاييل بالادينو الذي يصطدم بساق فراتيسي، مما يؤدي إلى حدوث تلامس بعد أن كانت الكرة قد تم تمريرها بالفعل.

    قرر الحكم مانغانييلو عدم التدخل، وعدم إطلاق الصافرة، وترك اللعب يستمر. استمرت المباراة، وخرجت الكرة، وفي النهاية تم مراجعة الموقف من قبل VAR: بعد المراجعة من غرفة التحكيم في ليسوني، تقرر أن قرار الحكم الميداني هو الصحيح، واستؤنفت المباراة بركلة خلفية من كارنيسيكي.

    • إعلان

  • كلمات ماريللي

    في ختام المباراة، علق لوكا ماريللي، خبير التحكيم في DAZN، على ما حدث في ملعب جوزيبي مياتزا قائلاً: "تقدم فراتيسي، ووصل سكالفيني متأخراً ولمس ساق فراتيسي، لكن عند مشاهدة الصورة، يتضح أن التلامس كان خفيفاً للغاية".

    ثم تابع قائلاً: "هناك بعض الشكوك الإضافية حول هذه الحادثة. في التلامس بين فراتيسي وسكالفيني، فراتيسي يسبق لاعب أتالانتا ويحدث تلامس بين القدمين. إنها ليست ركلة حقيقية، إنها مسألة حساسية وذاتية. في هذا التلامس، لا أرى تلامساً يستوجب ركلة جزاء، لا توجد ركلة جزاء حقيقية. مانغانييلو لم يرَ شيئاً، هذه الحوادث غير مرئية، ومن الصعب التأكد مما حدث. إنها حادثة ذاتية وقابلة للتفسير، وجميع الآراء مشروعة، وهكذا قرر VAR. في رأيي، من الصواب ترك الأمر كما هو".

0