أنتزع أتالانتا تعادلاً في اللحظات الأخيرة أمام إنتر: انتهت المباراة في سان سيرو بنتيجة 1-1، بفضل هدف نيكولا كرستوفيتش الذي عادل النتيجة بعد الهدف الذي سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الشوط الأول.

مباراة أثارت العديد من الجدل، خاصة في الدقائق الأخيرة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي: فكل من هدف التعادل الذي سجله لاعب ليتشي السابق وحادثة الاحتكاك بين فراتيسي وسكالفيني تفتح الباب أمام العديد من التفسيرات.

ولكن دعونا نلخص ما حدث في ختام هذه الجولة من الدوري الإيطالي ونحاول فهم، من خلال كلمات الخبراء، كل تفاصيل حادثة الاحتكاك.