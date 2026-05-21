محمود خالد

بعد إعادة بيعها .. مباراة السعودية وكاب فيردي تسجل "أرخص سعر تذكرة" في كأس العالم!

مع قرب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، لا يزال ارتفاع أسعار تذاكر المونديال هو الأزمة التي شهدت اعتراض الجماهير في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، في ظل القفزة في الأسعار، مقارنة فقط بالنسخة الماضية "قطر 2022".

وتتراوح أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، الأغلى في البطولة، والذي سيقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل، ما بين 2030-6370 دولار أمريكي، في حين كانت أسعار تذاكر نهائي مونديال قطر، ما بين 206-1607 دولار.

وطالب عدد من المشرعين الأمريكيين، بتخفيض أسعار التذاكر، فيما قرر الاتحاد الدولي "فيفا"، طرح عدد محدود من التذاكر، بقيمة 60 دولار، في أعلى المدرجات.

ولكن، على النقيض، يبدو أن أحد المشجعين الذين قرروا إعادة بيع تذكرتهم، قرر توجيه صدمة للمنتخب السعودي، بشأن إحدى مبارياته في كأس العالم.

    ماذا ينتظر المنتخب السعودي؟

    ويستعد الأخضر للمشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعب في المجموعة الثامنة، أمام إسبانيا، بطل اليورو، وأوروجواي، وكاب فيردي التي تشارك لأول مرة.

    ويستهل المنتخب السعودي، مشواره في المونديال، بملاقاة أوروجواي على ملعب ميامي، في الواحدة صباح الثلاثاء 16 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، فيما يواجه إسبانيا، على ملعب أتالانتا، في السابعة مساء الأحد 21 يونيو، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة كاب فيردي، في الثالثة صباح السبت 27 يونيو.

    ومع مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، في كأس العالم، فمن المقرر أن يتأهل المتصدر والوصيف، من المجموعات الإثنتي عشرة، مع ثمانية منتخبات كأفضل ثالث.

  "أرخص سعر تذكرة"

    وقرر أحد المشجعين أن يعيد بيع تذكرة مباراة المنتخب السعودي أمام كاب فيردي، بمبلغ زهيد للغاية، فيما تم نشر صورته بتغريدة "رقم قياسي لأرخص سعر تذكرة في كأس العالم".

    وتم تداول صورة التذكرة، حيث يبلغ السعر الأصلي 138.79 دولار، إلا أنه تقرر بيعها بمبلغ 6.94 دولار فقط، أي بتسجيل خسارة بلغت 131.85 دولار.

    وجاءت تلك الرسالة بمثابة "الصدمة"، كونها تحمل إسقاطًا على قيمة المباراة، التي من شأنها أن يحسم فيها المنتخب السعودي مصيره بشأن مواصلة المسير في كأس العالم، أو الخروج المبكر.


    تذكرة بـ2 مليون دولار؟

    وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد علق على ارتفاع أسعار التذاكر، كما تحدث عن توجه المشجعين إلى منصة إعادة بيع التذاكر، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التذاكر في تلك المنصة.

    وكان الفيفا قد كشف في إبريل الماضي، عن استقبال أكثر من 500 مليون طلب، من أجل شراء تذاكر كأس العالم 2026، فيما أشارت وسائل إعلامية، إلى أن بعض تذاكر المباراة النهائية، تم عرضها في منصة إعادة البيع، بأكثر من مليوني دولار.

    وردّ إنفانتينو على تلك الواقعة، بقوله إن قيام أحد الأشخاص بإعادة بيع التذكرة بأكثر من مليوني دولار، فهذا لا يعني أن سعر التذكرة يصل إلى هذا المبلغ الهائل، فيما علق بطرفة بأنه إذا قام شخص بشراء التذكرة بهذا المبلغ، فإنه سيحضر له شطيرة (هوت دوج) ومشروب كوكاكولا كي يضمن له تجربة رائعة.

  ليس أسعار التذاكر فقط

    وذكرت شبكة ESPN، بأن مسؤولي النقل أكدوا أن من يحاول الوصول إلى ملعب ميتلايف، من مدينة نيويورك، سيضطر لدفع مبلغ 150 دولار لتذكرة القطار (ذهابًا وإيابًا) لكل مباراة.

    هذا الملعب الذي سيحتضن ثماني مباريات، منها المباراة النهائية، يحتاج للوصول إليه لدفع سعر تذكرة، يصل إلى 12 ضعف التذكرة العادية التي تستغرق حوالي 15 دقيقة، بقيمة 12.90 دولار، لمسافة 9 أميال من محطة بن في مانهاتن، إلى الملعب الذي يتواجد في إيست روثرفورد، في نيو جيرسي.

    ونوّه مسؤولو هيئة النقل في نيو جيرسي، بأن الزيادة في رسوم التذكرة، ضرورية من أجل تغطية تكلفة استضافة كأس العالم، حيث ينوون إنفاق 62 مليون دولار على نقل المشجعين، من وإلى الملعب، طوال فترة البطولة.

