"مباراة القرن" لم تكن في حديقة الأمراء .. رقم خادع ينصف "ملل آرسنال وأتلتيكو مدريد" وإليكم حل اللغز!

لو كان الأمر بالأرقام والنظرة السطحية لها، لكانت مواجهة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي مباراة القرن، وليس ما حدث في حديقة الأمراء بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

مباراة شهدت هدفين فقط من ركلتي جزاء، سجلهما فيكتور جيوكيريس لآرسنال وخوليان ألفاريز لصالح أتلتيكو مدريد، وسط شعور البعض بالملل لمقارنتها بشكل مباشر بما حدث في الليلة السابقة بين العملاقين الفرنسي والألماني.

الملحمة التي جرت في الناحية الأخرى انتهت بفوز باريس بنتيجة 5/4، في قمة كانت أشبه بمباريات التنس، سريعة وقوية ومليئة بالأهداف والندية والتكافؤ بين الفريقين.

البعض أطلق عليها "مباراة القرن" بسبب تفوقها على جميع المواجهات السابقة من وجهة نظرهم، ولكن هناك إحصائية قد تجعلنا نتوقف قليلًا خاصة لـ"هواة الأرقام"...