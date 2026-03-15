لم تكن مشاركة صلاح على قدر التطلعات حيث ظهر بنسخة تعد من بين الأسوأ له هذا الموسم خلال 26 دقيقة قضاها على المستطيل الأخضر.

كان أداء المصري ضعيفًا على المستوى الفني حيث لمس الكرة 21 مرة فقط، إذ سدد الكرة ثلاث مرات لم تعرف طريقها للمرمى حيث خرجت تسديدتان بعيدًا واعترض الحارس التسديدة الثالثة.

لمس صلاح الكرة داخل منطقة العمليات أربع مرات ولم يفلح إطلاقًا في صناعة فرص حقيقية لزملائه.

أتم اللاعب ثماني تمريرات صحيحة من إجمالي 14 محاولة وانخفضت النسبة بالثلث الأخير بعد نجاحه في ثلاث تمريرات من أصل سبع، وأكملت خسارته للالتحام الأرضي الوحيد الذي دخل فيه وفشله بالمراوغة اليتيمة صورة أدائه السلبيًّا بالمباراة.