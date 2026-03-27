الجزائر تصلح ما أفسده الأهلي والاتحاد: رياض محرز يجمع "شتات" عوار .. ولغز نجل زيدان أمام جواتيمالا

إذا ما تركنا جنوى للحظات، وعدنا إلى دوري روشن السعودي، سنجد "بقايا" بطل بات يعاني الأمرّين محليًا، بعدما صعد على منصات التتويج في الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.

هكذا كان الاتحاد، ونجمه حسام عوار، الذي بات يحمل على عاتقه حملًا كبيرًا لقيادة شعلة العميد في الفترة المتبقية من الموسم، إلا أنه عانى كثيرًا من "الشتات" في صفوف النمور، خلال مبارياته الأخيرة، وآخرها وداع كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل التوقف الدولي.

عوار مع المنتخب الجزائري، بدا وكأنه وجد متنفسًا قليلًا من أزماته مع الاتحاد، ليس ذلك فحسب، بل إنه أظهر انسجامًا رائعًا في تحركاته مع رياض محرز، ليساهما في صنع جبهة هجومية قوية برفقة محمد أمين عمورة وأمين جويري.

بالنظر إلى أهداف المنتخب الجزائري، فإن أغلب اللقطات تبدأ من عند محرز، وخاصة في لقطة الهدف الثالث، بتمريرة من نجم الأهلي إلى ريان آيت نوري، نجم مانشستر سيتي، ثم تحرك رائع من رياض دون كرة في العمق الدفاعي، إلا أن عوار كان له السبق على محرز في استغلال تمريرة نوري الطويلة، ليضعها بطريقة رائعة في الشباك.

لنشاهد أيضًا لقطة الهدف الخامس، الذي حمل صناعة حسام عوار، لنرى رياض محرز، مركز خطورة الجزائريين من الطرف الأيمن، وتعاون رائع مع نجم الاتحاد، الذي مرر عرضية أرضية ترجمها جويري في الشباك.