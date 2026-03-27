الجزائر تصلح ما أفسده الأهلي والاتحاد: رياض محرز يجمع "شتات" عوار .. ولغز نجل زيدان أمام جواتيمالا

مباراة من طرف واحد، لم يتكلف فيها رياض محرز ورفاقه عناءً كبيرًا، حتى جاء الانتصار الساحق للمنتخب الجزائري على جواتيمالا بنتيجة (7-0)، في مباراة تحضيرية ضمن أسبوع الفيفا.
سباعية محاربي الصحراء جاءت عن طريق رياض محرز "ركلة جزاء د31"، أشرف عبادة "د45+1"، حسام عوار "د47"، أمين جويري "هدفين د19 و60"، فارس غيدجميس "د76"، أحمد نذير بن بوعلي "د82".
من قلب جنوى، وتحديدًا في ملعب لويجي فيراريس، حقق منتخب الجزائر انتصاره العريض، في مباراة غير متكافئة، أرسلت بها كتيبة المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، رسالة شديدة اللهجة، بالجاهزية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
مواجهة ترك بها ثنائي دوري روشن السعودي، رياض محرز وحسام عوار، المحترفين في الأهلي والاتحاد، بصمة رائعة، ولمحات سنتطرق إليها في النقاط التالية..