انتقام خيخون أم إعادة السويد والدنمارك؟ إيران ضحية "جنون" الجزائر والنمسا!

أكثر من عنوان، قد يرسم السيناريو المثير الذي شهدته مباراة الجزائر والنمسا، بين عودة ذكريات فضيحة خيخون، واتهامات بوجود مؤامرة لإقصاء إيران.

لمن لا يعرف، فإن فضيحة خيخون، تعود إلى مونديال 1982، حينما تآمر منتخبا ألمانيا الغربية والنمسا، من أجل إقصاء الجزائر من كأس العالم.

واتفق المنتخبان على أن تفوز ألمانيا في لقاء الجولة الثالثة، كي ترافق النمسا إلى الدور التالي، على حساب الجزائر، وهو الأمر الذي تسبب في قرار الفيفا، بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد من أجل عدالة المنافسة.

صحيح أن منتخب النمسا، تأهل إلى دور الـ32 من مونديال 2026، إلا أن هذا التعادل الذي أهّل الجزائر أيضًا، قد ورّط نظيره الأوروبي في منافسات من العيار الثقيل، في الوقت الذي بات فيه طريق المحاربين أفضل نسبيًا في بداية مرحلة الإقصائيات.

من بلد خيخون، هكذا جاءت وصافة المجموعة، لتذهب بالنمسا لملاقاة إسبانيا في دور الـ32، في الوقت الذي سيتأهل فيه الفائز، لمواجهة البرتغال أو كرواتيا في ثمن النهائي.

أما عن الجزائر، فرغم أنها تأهلت ضمن أفضل ثوالث، إلا أنها ستكون على موعد مع سويسرا، والفائز سيواجه المتأهل من كولومبيا أو غانا، ورغم أنها مواجهات ليست سهلة أيضًا، إلا أنها ربما تكون أفضل نسبيًا من الطريق الذي ينتظر النمسا.

ولكن من ناحية أخرى، فإن ما شهدته المباراة من هدوء نسبي، خاصة في الشوط الثاني، مع وجود ضغط للجزائر وتراجع حاد من النمسا، دون خطورة واضحة على المرميين، قبل هدفي الدقائق الأخيرة، قد أطلق باب الاتهامات، بوجود "مؤامرة" من الجزائر والنمسا، لإقصاء إيران التي كانت تنتظر البطاقة الأخيرة للتأهل كأفضل ثوالث.

سيناريو يعيد للأذهان أيضًا، ما حدث في كأس أمم أوروبا (يورو 2004)، حينما توجهت أصابع الاتهام إلى منتخبي السويد والدنمارك، بالاتفاق على التعادل (2-2)، من أجل إقصاء إيطاليا من البطولة.