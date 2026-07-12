"الحظ" غلب خبرة البريمييرليج: إنجلترا تنهي رحلة النرويج .. وشعرة تفصل توخيل بين معجزة المونديال وفخ ساوثجيت!

مخطئ من يظن أنها مجرد مواجهة "شخصية" بين هاري كين وإرلينج هالاند، فهي معركة كروية مكتملة الأركان، بين إنجلترا والنرويج، برائحة البحار بين أحفاد الفايكنج والأسطول البريطاني.

من قلب ملعب هارد روك، في ربع نهائي من بطولة كأس العالم 2026، حجز منتخب إنجلترا، مقعدًا في دور الأربعة، بنتيجة (2-1)، ليصبح المنتخب الوحيد "المتأهل" بمدرب أجنبي، إلى تلك المرحلة.

وتقدم جناح بنفيكا، أندرياس شييلدروب بهدف للنرويج في الدقيقة 36، فيما لعب متوسط ميدان ريال مدريد، جود بيلينجهام، دور البطولة، بإحراز هدفين لإنجلترا، في الدقيقتين 45+2 و93. فيما تم إلغاء هدف آخر لكل فريق، سواءً لهاري كين في الدقيقة 45+5، أو توربيون هيجيم في الدقيقة 55.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي المونديال، للمرة الرابعة في تاريخه، من أجل تجديد حلمه باستعادة الكأس الغائبة منذ 1966، لينتظر المتأهل من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026..