مبابي: باريس سان جيرمان "على حق".. وبيكهام يتحدث معي عن الدوري الأمريكي!

وعقب معادلة ليونيل ميسي للرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه، أكد مبابي أن الأمر لم يفاجئه قائلاً: "كنت أعلم أن ليو سيسجل، فهو يفعل ذلك دائماً. أنا، من ناحية أخرى، متأخر في الرصيد. لن أكون هنا في سن الأربعين، ستكونون قد طردتموني قبل ذلك بكثير (يبتسم). لا أنظر إلى هذا الحد من المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بكأس العالم هذه".

وتابع قائد الديوك حديثه بالقول: "ميسي هو أفضل لاعب، إلى جانب كريستيانو، هذا أمر واضح. أنا أحاول فقط مساعدة فريقي للفوز بكأس عالم أخرى. الباقي مجرد نقاشات للصحفيين".

أما عن المنافسة الثنائية مع إرلينج هالاند، فقد أوضح مبابي موقفه قائلاً: "في الوقت الحالي لا أفكر في هالاند، ربما يفكرون هم فينا، لكنني أفكر فقط في مواجهة العراق".