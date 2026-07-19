ما يقارب 100 ألف كيلو متر و115 ساعة طيران و21 مطارًا.. رحلات إنفانتينو في كأس العالم تكفي للتحليق حول الأرض مرتين!

يكاد يكون من الصعب تصور المسافة الهائلة التي قطعها رئيس الفيفا، والتي بلغ مجموعها 59,281 ميلاً (95,403 كيلومتراً)، مستخدماً 21 مطاراً مختلفاً في البلدان المضيفة. ولا يشمل هذا الرقم رحلة الذهاب إلى قطر والعودة منها، ومع ذلك فإنه يتجاوز المسافة الإجمالية لرحلات الطيران ذهاباً وإياباً بين نيويورك وسنغافورة، ولوس أنجلوس والدوحة، ولندن وبيرث. وفي أكثر أيامه ازدحامًا، وهو يوم 26 يونيو، قطع إنفانتينو مسافة 5,772 ميلًا.

تمكن إنفانتينو من مشاهدة مباراة واحدة على الأقل في جميع ملاعب كأس العالم الـ16، وكان ملعب «هارد روك» في ميامي هو المحطة التي زارها أكثر من غيرها، حيث حضر خمس مباريات هناك. وفي 13 يومًا، تمكن الرئيس من حضور مباراتين في يوم واحد، وغالبًا ما كانتا في ملعبين يبعدان عن بعضهما مئات الأميال.



