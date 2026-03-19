Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
ما هي قيمة فيكاريو بالنسبة لتوتنهام: تحرك إنتر، رحلة أوسيليو، وكواليس سوق الانتقالات

وضع النيرازوري حارس مرمى توتنهام في مرمى اهتمامهم للموسم المقبل، عندما يفترقون عن سومر

إنتر جاد في سعيه للتعاقد مع غولييلمو فيكاريو. تتضمن خطط النيرازوري في الصيف العثور على حارس مرمى جديد بعد أن قرروا - ما لم تحدث تغييرات مفاجئة - التخلي عن سومر: ينتهي عقد اللاعب السويسري في يونيو، وقرر النادي عدم تجديد عقده، ولا يُعتبر جوزيب مارتينيز، في الوقت الحالي، جاهزًا لتولي دور الحارس الأساسي خلال الموسم المقبل. لهذا السبب بدأ إنتر في التحرك للعثور على بديل لسومر، حيث تم تحديد حارس مرمى توتنهام كأحد الأهداف، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوة ملموسة أولى في هذا الصدد.


  • طلب توتنهام بخصوص فيكاريو

    سافر المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان، بييرو أوسيليو، يوم الخميس 19 مارس إلى لندن في محاولة لتسريع الإجراءات المتعلقة بفيكاريو، الذي أبدى بالفعل استعداده للانضمام إلى النادي. يمر الحارس المولود عام 1996 بموسم صعب في إنجلترا، حيث يواجه توتنهام الذي يلعب له خطر الهبوط بشكل جدي، وهو أحد اللاعبين الذين يفكرون جدياً في الرحيل بنهاية الموسم. بالإضافة إلى ذلك، لم تنجح العلاقة بينه وبين إيغور تودور، وفي مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، استبعد المدرب فيكاريو من التشكيلة الأساسية. تقدر قيمة اللاعب بحوالي 30 مليون يورو، وينتهي عقده في عام2028، ولكن كما ذكرنا، هناك احتمالات حقيقية بأن يغادر الحارس الإيطالي إنجلترا في الصيف.


  • إنتر - فيكاريو، ما وراء الكواليس

    يُعد غولييلمو فيكاريو هدفاً قديماً لإنتر، الذي كان قد حاول التعاقد معه بالفعل في صيف 2023 عندما كان يلعب في صفوف إمبولي. في تلك المناسبة، أبدى «النيرازوري» اهتماماً باللاعب الذي أبدى استعداداً للانتقال إلى ميلانو، لكن إمبولي طلب 20 مليون يورو، وكان ذلك في وقت كان فيه ماروتا وأوزيليو منشغلين بمفاوضات أخرى وطلبا مزيداً من الوقت. توقفت المفاوضات، ودخل توتنهام على الخط، الذي أنهى الصفقة في غضون ساعات قليلة ونقل اللاعب إلى لندن.



