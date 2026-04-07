ما هي قيمة باتورينا، الجوهرة الجديدة لفريق كومو بعد نيكو باز: السعر والأندية المهتمة به في سوق الانتقالات

في البداية، كان البعض قد استهجن الأمر قائلاً: "من هو هذا باتورينا؟! إنه لا يلعب أبداً…". في الواقع، كان سيسك فابريغاس يبقيه جانباً، بعيداً عن الأضواء، في انتظار اللحظة المناسبة لإطلاقه. كان يرى إمكاناته كل يوم في التدريبات، وكان يعرف مزاياه منذ فترة طويلة، وكان يعلم أن الأمر مجرد مسألة وقت. اليوم، أصبح مارتن باتورينا، الذي أبهر الجميع في كرواتيا بقميص دينامو زغرب، معروفاً للجميع في الدوري الإيطالي أيضاً، حيث استحوذ على الأضواء في الأشهر الحاسمة من البطولة، في الفريق الذي كان نيكو باز يهيمن عليه حتى وقت قريب.



