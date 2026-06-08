ما هي صفقات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يسعى ميلان إلى تصحيح مساره خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، من خلال تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات النوعية استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة إدارة الروسونيري لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الأندية الأوروبية.

وعاش ميلان موسمًا مخيبًا للآمال على مختلف الأصعدة، بعدما فشل في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليضطر إلى الاكتفاء بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، وهو ما لا يتناسب مع طموحات النادي وتاريخه العريق على الساحة القارية.

وتأمل إدارة النادي في استغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأفضل صورة ممكنة، عبر إبرام صفقات قوية قادرة على إحداث الفارق ورفع جودة التشكيلة، بما يعزز من القدرة التنافسية للفريق في مختلف البطولات.

ويضع ميلان نصب عينيه هدفًا رئيسيًا يتمثل في استعادة بريقه المحلي والقاري، والعودة سريعًا إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل، مستندًا إلى مشروع رياضي يهدف إلى إعادة الفريق إلى موقعه المعتاد بين نخبة أندية القارة العجوز.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، إلى جانب قائمة اللاعبين الراحيلين عن صفوف الروسونيري خلال الميركاتو الجاري.