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Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele,Getty Images
كريم مليم

ما هي صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

انتقالات
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا

جميع صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يتطلع باريس سان جيرمان إلى تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، عبر التعاقد مع مجموعة من اللاعبين القادرين على إضافة المزيد من الجودة والخبرة إلى تشكيلته، وذلك في إطار استعداداته لخوض تحديات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.

وتسعى إدارة النادي الباريسي إلى استغلال فترة الانتقالات الحالية بأفضل طريقة ممكنة، من خلال إبرام صفقات نوعية تلبي احتياجات الفريق الفنية، وتدعم المراكز التي تتطلب تعزيزًا، بما يرفع من مستوى التنافس داخل المجموعة ويمنح الجهاز الفني خيارات أكبر وحلولًا أكثر تنوعًا على مدار الموسم.

ويضع باريس سان جيرمان هدفًا واضحًا يتمثل في مواصلة فرض هيمنته على الساحة المحلية والقارية، كما تأمل إدارة النادي أن تسهم التحركات المرتقبة في سوق الانتقالات في رفع جودة الفريق، بما يضمن استمرار حضوره بين النخبة ومنافسته الجادة على مختلف البطولات.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، إلى جانب قائمة اللاعبين الذين غادروا صفوف النادي الفرنسي خلال الميركاتو الجاري.

  • صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2026

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    كولو مواني توتنهام  انتهاء إعارة 
    جابرييل موسكاردو براج انتهاء إعارة
    نهام كامارا ليون انتهاء إعارة
    ريناتو سانشيز باناثنايكوسانتهاء إعارة
    يورام زاج يوبين انتهاء إعارة 
    نوفل الحناشمونبيليهانتهاء إعارة

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  • الراحلون عن باريس سان جيرمان في صيف 2026

    لم يعلن حتى الآن.

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