ما هو مستقبل جاك غريليش؟ إيفرتون يسعى جاهدًا للاحتفاظ باللاعب المعار من مانشستر سيتي حتى بعد انتهاء الموسم رغم إصابته
يهدف توفيز إلى التعاقد مع جريليش بشكل دائم
يتزايد ثقة إيفرتون في قدرته على الاحتفاظ بغريليش في ميرسيسايد، حيث بدأت المفاوضات بالفعل بشأن مستقبله، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل». كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بمثابة مفاجأة سارة خلال النصف الأول من الموسم، حيث أصبح محورًا أساسيًا في تشكيلة ديفيد مويس قبل أن تقضي إصابة مدمرة على موسمه. يشير التقرير إلى أن النادي يبحث في كل من الانتقال الدائم وإمكانية إعارة لمدة موسم ثانٍ. ساهم اللاعب الدولي الإنجليزي بهدفين وست تمريرات حاسمة في 22 مباراة، مما يثبت قيمته لمشروع مجموعة فريدكين. في حين أن اتفاقية إعارته الحالية من مانشستر سيتي تتضمن خيار شراء بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار)، من المتوقع أن تتفاوض إدارة إيفرتون على رسوم أقل بالنظر إلى عمر اللاعب ومشاكله الأخيرة في اللياقة البدنية.
إصابة مأساوية تنهي موسم 2025-2026
توقف الزخم الذي كان جريليش قد اكتسبه في ملعب هيل ديكنسون في شهر يناير. خلال الفوز 1-0 على ناديه السابق أستون فيلا، تعرض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لكسر إجهادي في قدمه اليسرى استلزم إجراء عملية جراحية. وفي معرض تعليقه على هذه النكسة، أعرب جريليش عن خيبة أمله للجماهير، لكنه تعهد بالعودة أقوى من ذي قبل. وقال الجناح: "لم أكن أريد أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذه هي كرة القدم، وأنا محبط للغاية". "لقد أجريت الجراحة والآن أركز كل جهدي على استعادة لياقتي. أنا متأكد من أنني سأعود أكثر لياقة وقوة وأفضل من ذي قبل. الدعم الذي تلقيته منذ انضمامي إلى هذا النادي الرائع يعني لي الكثير. كان الطاقم الفني وزملائي في الفريق، وخاصة المشجعين، رائعين للغاية، وأنا أحب تمثيل هذا النادي بكل تأكيد".
الطموحات الأوروبية هي مفتاح الاتفاق
مع تقدم إيفرتون حالياً بخطى ثابتة نحو ضمان التأهل للمسابقات الأوروبية تحت قيادة مويس، قد تكون فرصة اللعب على الساحة القارية هي العامل الحاسم بالنسبة لغريليش. ومن شأن انتقاله بشكل نهائي أن يمثل إعلان نوايا قوي من جانب «التوفيز»، مما يثبت قدرتهم على جذب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها. يُعتقد أن جريليش مفتون بالرؤية التي قدمها الملاك الجدد، وهو حريص على قيادة النادي إلى عصر جديد. ومن شأن نجاح هذه المفاوضات أن يوفر دفعة معنوية هائلة للمشجعين والفريق على حد سواء. وإذا نجح إيفرتون في التعاقد معه، فقد يفتح ذلك الباب أمام انضمام المزيد من اللاعبين البارزين. ويُنظر إلى تأثير اللاعب في غرفة الملابس وإبداعاته على أرض الملعب على أنهما عنصران أساسيان لفريق يتطلع إلى تحدي نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماذا يخبئ المستقبل للاعب المعار من مانشستر سيتي
بالنسبة لمانشستر سيتي، يمثل اهتمام إيفرتون مخرجاً واضحاً للاعب الذي دخل المراحل الأخيرة من عقده في ملعب «إيتيهاد». ونظراً لأن احتمال مشاركة جريليش في تشكيلة توماس توخيل للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026 ضئيل للغاية بسبب توقيت تعافيه، فإن تركيزه ينصب حصرياً على استعادة لياقته البدنية استعداداً للموسم التحضيري. أما ما إذا كان هذا الموسم التحضيري سيُقام في «فينش فارم» أم في مكان آخر، فهذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته ملايين الجنيهات. إذا تمكن إيفرتون من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، يبدو أن صانع الألعاب سيظل الوجه البارز لعملية إعادة البناء الطموحة للبلوز. في الوقت الحالي، الكرة في ملعب المفاوضين الذين يسعون إلى تحويل إعارة ناجحة إلى شراكة طويلة الأمد.