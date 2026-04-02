ما هو مستقبل جاك غريليش؟ إيفرتون يسعى جاهدًا للاحتفاظ باللاعب المعار من مانشستر سيتي حتى بعد انتهاء الموسم رغم إصابته

توقف الزخم الذي كان جريليش قد اكتسبه في ملعب هيل ديكنسون في شهر يناير. خلال الفوز 1-0 على ناديه السابق أستون فيلا، تعرض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لكسر إجهادي في قدمه اليسرى استلزم إجراء عملية جراحية. وفي معرض تعليقه على هذه النكسة، أعرب جريليش عن خيبة أمله للجماهير، لكنه تعهد بالعودة أقوى من ذي قبل. وقال الجناح: "لم أكن أريد أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذه هي كرة القدم، وأنا محبط للغاية". "لقد أجريت الجراحة والآن أركز كل جهدي على استعادة لياقتي. أنا متأكد من أنني سأعود أكثر لياقة وقوة وأفضل من ذي قبل. الدعم الذي تلقيته منذ انضمامي إلى هذا النادي الرائع يعني لي الكثير. كان الطاقم الفني وزملائي في الفريق، وخاصة المشجعين، رائعين للغاية، وأنا أحب تمثيل هذا النادي بكل تأكيد".