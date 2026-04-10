في النقاش الدائر حالياً حول ناجلسمان، والذي يدور بشكل أساسي حول تصنيفه لمهاجم شتوتغارت دنيز أونداف على أنه "لاعب بديل"، تحدث هامان بصراحة في برنامج "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk" على قناة Sky قائلاً: "تكمن المهارة في كأس العالم في الحفاظ على معنويات جميع اللاعبين عالية والحفاظ على تماسك الفريق. تقسيم الفريق إلى مجموعات أمر غير منتج بالنسبة لي، لأنك إذا كنت في المجموعة الثالثة، فلن تحظى بفرصة للعب إلا إذا أصيب اثنان أو ثلاثة أو أربعة لاعبين قبلك. هذا يعني أنه مهما فعلت، مثل دنيز أونداف على سبيل المثال، فستكون لاعب بديل على أقصى تقدير."
"ما كنت لأقوم بتعيين يوليان ناجلسمان آنذاك": لاعب منتخب سابق ينتقد مدرب المنتخب الوطني
يُعد أونداف أفضل هداف ألماني هذا الموسم، لكن ناجلسمان أكد مرارًا خلال فترة توقف المباريات الدولية الأخيرة أنه لا يخطط لإدراج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ضمن التشكيلة الأساسية لكأس العالم. كما أنه من «غير المرجح» أن يغير أونداف هذا الوضع بتسجيله المزيد من الأهداف في المرحلة الأخيرة من الموسم.
"لدينا مبدأ الأداء"، قال هامان مستغرباً: "لا أفهم لماذا يتم تحديد التشكيلة قبل ثلاثة أشهر. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل، ولا حتى في بلدان أخرى. فهذا يحرمنا من إمكانية تغيير تشكيلة الفريق".
هامان: هناك أربعة منتخبات أوروبية أقوى من ألمانيا
في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه قبل عامين، كان لدى ناجلسمان لاعبان متمرسان هما توني كروس وإلكاي غوندوغان، اللذان "خففا عنه عبء اتخاذ بعض القرارات". ولا يوجد لاعبون من هذا النوع في التشكيلة الحالية.
لذلك، يتوقع هامان مستقبلاً قاتماً ويرى أن هناك أربع فرق في أوروبا وحدها أقوى من منتخب ألمانيا: "إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، على سبيل المثال، أفضل منا. ويخبر يوليان ناجلسمان ثلث اللاعبين مسبقاً أنهم لن يلعبوا. يمكنك الآن أن تتخيل مدى الحماس الذي سيذهب به هؤلاء اللاعبون. ربما يفكرون: "من المحتمل ألا نصبح أبطال العالم. ربما لن يكون سيئًا أن نعود إلى ديارنا أسبوعًا مبكرًا."
يرى أوليفر كان (56)، زميله السابق في النادي والمنتخب، الأمر بشكل مشابه لآراء هامان. يقول إن "من الصعب كسب تأييد اللاعبين بهذه الطريقة". أوضح نائب بطل العالم لعام 2002: "جوليان ناجلسمان لا يركز كثيرًا على العقلية، بل يركز بشدة على النظام، وعلى توزيع الأدوار بوضوح. وهذا ليس مبدأً قائماً على الأداء. في نظامه، يلعب اللاعبون المناسبون، وليس أفضل اللاعبين. هذا هو نهجه. أما تدمير كل شيء من قبل، فأنا لست من أشد المؤيدين له. لا تُحسم بطولة كأس العالم بالنظام بقدر ما تُحسم بالعقلية وبروح معينة في الفريق."
هامان عن ناجلسمان: "ربما عليه أن يبدأ في الذهاب إلى الملعب أكثر"
في غضون ذلك، ينصح هامان ناجلسمان بأن يذهب إلى الملعب بشكل متكرر لتكوين انطباع عن اللاعبين: "ربما عليه أن يبدأ في الذهاب إلى الملعب أكثر. فهذا الأمر يتعلق أيضًا بالتقدير. لم يكن موجودًا في مدريد يوم الثلاثاء (خلال مباراة بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد، محرر)، ولم يكن في باريس يوم الأربعاء (خلال مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، محرر). " كما أن ناجلسمان لم يقم بتقييم لاعبين مثل يان أوريل بيسيك (إنتر ميلان) أو كيفن شاده (برينتفورد) شخصياً. "في التلفزيون، لا ترى سوى عشرين متراً من الملعب"، يقول هامان: "لا توجد طرق مختصرة للوصول إلى النجاح. يجب أن تكون دقيقاً. من لم يكن حاضراً في كأس العالم للأندية الصيف الماضي؟ مدرب منتخبنا الوطني."
وخلص إلى القول: "لم أكن لأختار جوليان ناجلسمان في ذلك الوقت."
سجل جوليان ناجلسمان كمدرب للمنتخب الألماني
الألعاب 31 انتصار 19 تعادل 6 هزائم 6 فارق الأهداف 70:33 متوسط النقاط 2,03