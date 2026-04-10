في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه قبل عامين، كان لدى ناجلسمان لاعبان متمرسان هما توني كروس وإلكاي غوندوغان، اللذان "خففا عنه عبء اتخاذ بعض القرارات". ولا يوجد لاعبون من هذا النوع في التشكيلة الحالية.

لذلك، يتوقع هامان مستقبلاً قاتماً ويرى أن هناك أربع فرق في أوروبا وحدها أقوى من منتخب ألمانيا: "إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، على سبيل المثال، أفضل منا. ويخبر يوليان ناجلسمان ثلث اللاعبين مسبقاً أنهم لن يلعبوا. يمكنك الآن أن تتخيل مدى الحماس الذي سيذهب به هؤلاء اللاعبون. ربما يفكرون: "من المحتمل ألا نصبح أبطال العالم. ربما لن يكون سيئًا أن نعود إلى ديارنا أسبوعًا مبكرًا."

يرى أوليفر كان (56)، زميله السابق في النادي والمنتخب، الأمر بشكل مشابه لآراء هامان. يقول إن "من الصعب كسب تأييد اللاعبين بهذه الطريقة". أوضح نائب بطل العالم لعام 2002: "جوليان ناجلسمان لا يركز كثيرًا على العقلية، بل يركز بشدة على النظام، وعلى توزيع الأدوار بوضوح. وهذا ليس مبدأً قائماً على الأداء. في نظامه، يلعب اللاعبون المناسبون، وليس أفضل اللاعبين. هذا هو نهجه. أما تدمير كل شيء من قبل، فأنا لست من أشد المؤيدين له. لا تُحسم بطولة كأس العالم بالنظام بقدر ما تُحسم بالعقلية وبروح معينة في الفريق."