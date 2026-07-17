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Real MadridGetty Images
أحمد مجدي

ترجمه

ما تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

وديات الأندية
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد فيورنتينا
ريال مدريد
فيورنتينا
إسبانيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد 2026-2027، جدول المباريات الودية، مكان وموعد المعسكر؟

يخوض نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

خرج ريال مدريد بموسم صفري مخيب لآمال جماهيره، ولجأ رئيسه فلورنتينو بيريز إلى حل مورينيو لتعويض ما فوته الموسم الماضي.

وبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد 2026-2027 يوم 12 يوليو\تموز 2026، بدون اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم أو ما زالوا في المنافسات.

بدأت الاستعدادات في مدينة "فالديبيباس" حيث خضع اللاعبون المتاحون لفحوصات طبية.

لدى ريال مدريد مباراتان مؤكدتان بالفعل في هذه الفترة التحضيرية. الأولى ستكون مباراة ودية ضد فيورنتينا في الأول من أغسطس على ملعب وورثيرسي في كلاجنفورت، النمسا.

والثانية ستكون ضد ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب رياثور، في النسخة الحادية والثمانين من كأس تيريزا هيريرا.

وقد تكون هناك مباراة في منتصف الفترة بين المباراتين يواجه فيها ريال مدريد نظيره ليجانيس في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس" لكن لم يؤكد النادي الملكي حتى الآن هذا الأمر.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..

  • موعد تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد 2026-2027

    وبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد 2026-2027 يوم 12 يوليو\تموز 2026، وذلك مدينة "فالديبيباس" حيث خضع اللاعبون المتاحون لفحوصات طبية.

    تنتظر ريال مدريد مباراتان مؤكدتان بالفعل في هذه الفترة التحضيرية. الأولى ستكون مباراة ودية ضد فيورنتينا في الأول من أغسطس على ملعب وورثيرسي في كلاجنفورت بالنمسا، والثانية ستكون ضد ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب رياثور.

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  • أين تقام تحضيرات ريال مدريد لموسم 2026-2027؟

    بدأ معسكر ريال مدريد التحضيري للموسم الجديد يوم 12 يوليو/تموز 2026 في مدينة ريال مدريد الرياضية، بعد إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية للاعبين.

    وبعد ثلاثة أسابيع من العمل في مدريد، سيتوجه الفريق إلى النمسا لبدء الجولة الخارجية والتي ستكون داخل الملاعب النمساوية وحتى الآن تأكدت بها مباراة فيورنتينا.

    ويستهدف ريال مدريد من هذه الجولة الإعداد للموسم الجديد والوقوف على أبرز العناصر ودمج الصفقات الجديدة في هيكل الفريق الملكي.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد التحضيرية لموسم 2026-2027؟

    تُنقل مباريات ومعسكر ريال مدريد التحضيري الصيفي استعداداً للموسم الجديد رسمياً عبر منصة RM PLAY مع عدم إعلان أي قنوات عربية حتى الآن بث مباريات المعسكر.

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  • جدول مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027

    المباراةالموعدالنتيجة الملعب
    ريال مدريد - فيورنتيناالسبت 1 أغسطس 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 وورثيرسي
    ديبورتيفو لاكورونيا - ريال مدريدالأربعاء 12 أغسطس 2026،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 رياثور
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