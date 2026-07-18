ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

يخوض نادي الهلال بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.
يريد الهلال أن يعوض إخفاقات الموسم الماضي حيث لم يتوج بأي من اللقبين الأهم دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
وبدأ البرنامج التحضيري للهلال خلال صيف 2026، في تحضيرات محلية شملت خوض الهلال مباراة أمام المتحد.
لكن المعسكر التحضيري الأكثر طولًا وتجهيزًا سيكون في النمسا، وهو المعسكر الذي سافر إليه لاعبو "الزعيم" بالفعل.
وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات الهلال الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..