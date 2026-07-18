ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

بدأ معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد يوم 4 يوليو/تموز 2026 في مقر النادي، بعد إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية للاعبين.

وبعد 10 أيام من العمل في النادي توجه الفريق إلى النمسا لبدء الجولة الخارجية والتي تشتمل على مباراتين على الأقل حتى الآن.

ويستهدف الهلال من هذه الجولة الإعداد للموسم الجديد والاستفادة من عودة نجومه من كأس العالم.